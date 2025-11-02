快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立法院黨團。圖／聯合報資料照片
國民黨力推不在籍投票制度，遭民進黨指是「助長中共介選」法案，國民黨立法院黨團批評，國民黨立委相關版本都排除海外及大陸地區，沒有外力介入的疑慮，連民進黨政府都草擬相關草案，民進黨團到底在怕什麼？馬上就要2026年九合一選舉，現正就是推動公民平權的時刻。

國民黨團表示，已推動不在籍投票法多年，執政的民進黨政府不論在野或執政長期反對，重要主張都是海外，尤其大陸地區不在籍投票會有外力介入影響公平性；近期連執政的民進黨政府都草擬了「全國性公民投票不在籍投票法草案」，證明了不在籍投票立法刻不容緩，保障全民的投票權，才是立法院最該做的事。

國民黨團指出，本屆國民黨團針對全國性不在籍投票法草案，有立委牛煦庭、鄭天財，許宇甄、林思銘、羅廷瑋委員提出相關版本，連民眾黨團、民進黨伍麗華委員都提出針對原住民的全國性不在籍投票法相關版本，全國長期統計平均高達有200萬人在外地工作或讀書，無法返鄉投票，原住民鄉親更是有高比例需要不在籍投票，但民進黨政府依然視而不見。

國民黨團表示，如今行政院提出「全國性公民投票不在籍投票法草案」、民進黨立委也有自己的全國不在籍投票的版本，而國民黨團委員的版本，也排除海外及大陸地區，沒有外力介入的疑慮，民進黨團到底在怕什麼？

國民黨團認為，明年就是2026年九合一選舉，作為一個負責任的政府，不要每天只會搞大內宣、大罷免、大抺黑、意識型態對抗，現在就是推動公民平權的時刻，具體實踐及保障憲法第17條的選舉權，追上國際趨勢，實行全面性的不在籍投票，才是賴政府當前最該推動的法案。

不在籍投票 國民黨 民進黨

相關新聞

北京不滿高市早苗與林信義會面 外交部嗆中國無權置喙

亞太經濟合作會議（APEC）落幕，日本首相高市早苗在峰會期間與台灣代表林信義會晤，引發陸方強烈不滿。我外交部表示，中國以...

黃國昌：政黨相處信任很重要 說到未做到也會有懲罰

民眾黨倡議聯合政府理念，今天舉行第二場公開論壇。民眾黨主席黃國昌表示，人與人相處的信任很重要，政黨與政黨之間亦是如此，藍...

民進黨：黃國昌偷換聯合政府概念 將地方選舉硬套內閣制

民進黨發言人卓冠廷表示，民眾黨主席黃國昌為首的民眾黨一再的要以「聯合政府」的學理名詞，偷換概念，來換取民眾黨的政治利益，...

影／2025亞太經合領袖會議閉幕 林信義今返台未發表談話

在韓國慶州舉行的2025亞太經合會（APEC）領袖會議昨天（1日）閉幕，我領袖代表林信義今天下午率團搭乘長榮航空專機返台...

綠指聯合政府偷換概念 民眾黨：暴露民進黨恐懼多元民主合作

針對民進黨發言人卓冠廷「聯合政府換取政治利益」的說法，民眾黨發言人張彤今天回應，每當看到聯合政府的共識往前邁進一步，民進...

國民黨團：推不在籍投票排除大陸及海外 民進黨到底在怕什麼？

國民黨力推不在籍投票制度，遭民進黨指是「助長中共介選」法案，國民黨立法院黨團批評，國民黨立委相關版本都排除海外及大陸地區...

