國民黨團：推不在籍投票排除大陸及海外 民進黨到底在怕什麼？
國民黨力推不在籍投票制度，遭民進黨指是「助長中共介選」法案，國民黨立法院黨團批評，國民黨立委相關版本都排除海外及大陸地區，沒有外力介入的疑慮，連民進黨政府都草擬相關草案，民進黨團到底在怕什麼？馬上就要2026年九合一選舉，現正就是推動公民平權的時刻。
國民黨團表示，已推動不在籍投票法多年，執政的民進黨政府不論在野或執政長期反對，重要主張都是海外，尤其大陸地區不在籍投票會有外力介入影響公平性；近期連執政的民進黨政府都草擬了「全國性公民投票不在籍投票法草案」，證明了不在籍投票立法刻不容緩，保障全民的投票權，才是立法院最該做的事。
國民黨團指出，本屆國民黨團針對全國性不在籍投票法草案，有立委牛煦庭、鄭天財，許宇甄、林思銘、羅廷瑋委員提出相關版本，連民眾黨團、民進黨伍麗華委員都提出針對原住民的全國性不在籍投票法相關版本，全國長期統計平均高達有200萬人在外地工作或讀書，無法返鄉投票，原住民鄉親更是有高比例需要不在籍投票，但民進黨政府依然視而不見。
國民黨團表示，如今行政院提出「全國性公民投票不在籍投票法草案」、民進黨立委也有自己的全國不在籍投票的版本，而國民黨團委員的版本，也排除海外及大陸地區，沒有外力介入的疑慮，民進黨團到底在怕什麼？
國民黨團認為，明年就是2026年九合一選舉，作為一個負責任的政府，不要每天只會搞大內宣、大罷免、大抺黑、意識型態對抗，現在就是推動公民平權的時刻，具體實踐及保障憲法第17條的選舉權，追上國際趨勢，實行全面性的不在籍投票，才是賴政府當前最該推動的法案。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言