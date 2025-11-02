民進黨高雄崩盤前兆？醫嗆綠營吃相難看：好運已盡

快訊

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
民進黨立委林岱樺力拚高雄市長初選，昨晚在岡山河堤公園舉辦首場三山造勢晚會。本報資料照
民進黨立委林岱樺昨辦高雄市長造勢晚會，交通部長林佳龍發文相挺，終未出席。時事評論家、醫師沈政男分析，綠營在南台灣獨霸太久，吃相難看，內鬨嫌隙影響整體戰力，直言民進黨在「高雄的好運已盡」，藍營相當有機會拿下高雄市長。

沈政男指出，林岱樺因助理費貪汙案與侵占政治獻金案遭起訴，仍堅持參選高雄市長並舉辦造勢晚會，同為正國會派系的外交部長林佳龍在造勢大會前在臉書發文力挺，未料遭到綠營支持者群起砲轟，可見「整個綠營，就是格局狹隘」。

綠營的支持者激烈反彈，巷議街談等級的政治見解為，林岱樺既已涉貪，林佳龍為何還要挺她？若她成為高雄市長候選人，一定打不過國民黨柯志恩！殊不知有罪無罪是司法的事情，而選舉是行政的範圍，適不適合當高雄市長，交給選民決定。

他進一步表示，綠營的政治文化就是，我認為你不適合，你就不適合！說穿了，就是披著民主外衣的一個個小小獨裁者罷了，才會搞出大罷免這種民主大笑話。林佳龍就是沒料到，綠營早已淪為民粹大本營，只相信自己，認為自己最厲害。

而林岱樺本來就不會獲得提名，再加上這樣的綠營內鬨一搞，造成黨內嫌隙，林的支持者難免反彈，影響民進黨在高雄的整體戰力。現在，柯志恩的支持度與綠營幾位主要可能候選人旗鼓相當，國民黨要拿下2026高雄市長，相當有機會。

沈政男認為，「綠營在高雄的好運已盡」，除了首都選民特質會想要換人做看看外，更因為綠營在南台灣，獨霸太久，醜陋面一一洩露出來，尤其民進黨的派系問題早被詬病，大家以為已經收斂，事實證明，為了爭權奪利，仍是吃相難看。

民進黨立委林岱樺（右）力拚高雄市長初選，昨晚舉辦首場造勢晚會，手握支持者雙手感謝相挺。本報資料照
