綠指聯合政府偷換概念 民眾黨：暴露民進黨恐懼多元民主合作

針對民進黨發言人卓冠廷「聯合政府換取政治利益」的說法，民眾黨發言人張彤今天回應，每當看到聯合政府的共識往前邁進一步，民進黨就膝反射式地抹黑，恰好暴露該黨對於民主多元合作的恐懼，更是完美詮釋「壞人常常不了解好人為何要做好事」。

卓冠廷上午透過新聞稿指出，黃國昌為首的民眾黨一再以「聯合政府」的學理名詞偷換概念，藉此換取民眾黨的政治利益，然而台灣並非內閣制國家，所謂「聯合政府」根本無從適用，民眾黨硬把地方首長選舉包裝成政黨合作，只是為了政治利益服務，根本不是制度上的可能。

張彤對此表示，為了國家的長治久安，民眾黨致力推動憲政改革，民進黨似乎只懂得用「舊的政治思維」進行攻訐。根據台灣民意基金會民調，五成一民眾支持組成聯合政府，民眾黨借鏡日本實務經驗，就是為了尋求制度化協商，執政黨選擇背離民意，只會發現站在民意尾端。

張彤質疑，民進黨不願面對人民期待，反而急於轉移焦點，更用他黨人士言論進行政治操作。如果真的要進行檢視，賴清德總統曾經把台灣比喻為「比較小的公司」，所謂「中國如果要併購就要提條件」將國家主權矮化為商業併購案的言論，其嚴重性難道會低於他黨人士發言？

張彤反酸，賴總統最好要求民進黨發言體系人士「多唸書汲取新知」，或者是複習前總統蔡英文2012年的說法，「只要台灣人民支持協商式民主、大聯合政府一定做得到」，執政黨公職不思進取，成天自曝其短貽笑大方，累積過多負面教材實非社會之福。

張彤強調，賴清德政府上任以來，習慣鋪天蓋地抹紅抹黑、製造敵人，正是阻礙台灣前進的舊政治思維，民眾黨將始終秉持理性與務實態度，積極為國家未來尋找出路，帶領台灣走出政治鬥爭泥沼。

