民進黨：黃國昌偷換聯合政府概念 將地方選舉硬套內閣制

民進黨發言人卓冠廷表示，民眾黨主席黃國昌為首的民眾黨一再的要以「聯合政府」的學理名詞，偷換概念，來換取民眾黨的政治利益，但台灣非內閣制國家，根本無從適用。民眾黨硬把地方首長選舉包裝成政黨合作，只是為了政治利益服務，根本不是制度上的可能。

卓冠廷指出，首先，「聯合政府」在憲法層次上，首要條件必須是內閣制國家，才有條件產生，基於國會席次多寡，組成過半的穩定內閣，因而有政黨之間的合作、聯盟。

他說，我國的憲政體制自始皆非內閣制，更遑論，民眾黨要以明年的地方選舉做為「聯合政府」的合作先河，無視我國地方政府為「首長制」的規範，根本沒有「聯合政府」的執行要件，難道這又是黃國昌的卡提諾法學院所自行研發出來的政治理論？

卓冠廷續指，近來日本自民黨高市內閣與維新會的合作，雙方在尋求政治穩定，順利推動政務的國家最高利益上進行政黨合作。反觀民眾黨一直以來揭櫫的藍白合作的唯一理由，就是「下架民進黨」，這絕非政黨合作，而是政治鬥爭，更將政黨利益擺在國家利益之上。

卓冠廷最後表示，只問黃國昌一句話，「國民黨主席鄭麗文，認為俄羅斯總統普丁不是獨裁者，俄羅斯有民主選舉，請問你認同嗎？」認同或不認同，簡單回覆即可，無需再扯什麼高大尚的政治理論，來包裝你們要持續用政治惡鬥來阻礙台灣繼續向前的企圖。

