影／2025亞太經合領袖會議閉幕 林信義今返台未發表談話
在韓國慶州舉行的2025亞太經合會（APEC）領袖會議昨天（1日）閉幕，我領袖代表林信義今天下午率團搭乘長榮航空專機返台，國安會秘書長吳釗燮、外交部常務次長葛葆萱、外交部國際組織司副司長張芝颯到場接機，林信義走出空橋時便主動向媒體揮手致意，隨後與吳釗燮等人握手，並未在國賓門發表談話就離開機場。
林信義峰會期間跟美國財政部長貝森特會談40分鐘，貝森特對於台灣建立半導體產業聚落充滿興趣，他也跟日本首相高市早苗會談約20分鐘，雙方重申台日共享基本價值，也互為經貿關係及人員往來十分密切的重要夥伴及友人，期盼台日友好關係持續深化；另外與新加坡總理黃循財依約進行閉門晤談，就共同關心議題交換意見。
在領袖合照時，習近平站定後與新加坡總理黃循財聊天，較晚進場的林信義經過時，並未跟習、黃交流或致意。由於林信義去年代表賴清德總統出席APEC祕魯峰會時，與習近平在場邊寒暄，針對今年零互動，林信義在會後記者會說，從深談、場邊會晤到握手寒暄都是互動，「有時候要看機緣」。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言