影／2025亞太經合領袖會議閉幕 林信義今返台未發表談話

在韓國慶州舉行的2025亞太經合會（APEC）領袖會議昨天（1日）閉幕，我領袖代表林信義今天下午率團搭乘長榮航空專機返台，國安會秘書長吳釗燮、外交部常務次長葛葆萱、外交部國際組織司副司長張芝颯到場接機，林信義走出空橋時便主動向媒體揮手致意，隨後與吳釗燮等人握手，並未在國賓門發表談話就離開機場。

林信義峰會期間跟美國財政部長貝森特會談40分鐘，貝森特對於台灣建立半導體產業聚落充滿興趣，他也跟日本首相高市早苗會談約20分鐘，雙方重申台日共享基本價值，也互為經貿關係及人員往來十分密切的重要夥伴及友人，期盼台日友好關係持續深化；另外與新加坡總理黃循財依約進行閉門晤談，就共同關心議題交換意見。

在領袖合照時，習近平站定後與新加坡總理黃循財聊天，較晚進場的林信義經過時，並未跟習、黃交流或致意。由於林信義去年代表賴清德總統出席APEC祕魯峰會時，與習近平在場邊寒暄，針對今年零互動，林信義在會後記者會說，從深談、場邊會晤到握手寒暄都是互動，「有時候要看機緣」。 2025 APEC領袖會議昨天閉幕，我領袖代表林信義（右二）今天返台，國安會秘書長吳釗燮（右一）到場接機。記者黃仲明／攝影

