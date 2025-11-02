北京不滿高市早苗與林信義會面 外交部嗆中國無權置喙
亞太經濟合作會議（APEC）落幕，日本首相高市早苗在峰會期間與台灣代表林信義會晤，引發陸方強烈不滿。我外交部表示，中國以其所謂的「一中原則」批評台日正常互動，已嚴重違反APEC所有會員平等參與的核心原則。
外交部指出，我國作為「亞太經濟合作會議」（APEC）正式會員，與會期間藉多邊及雙邊場合，與各會員交流互動係屬自然。我國領袖代表林信義亦善用出席領袖峰會各項會議、韓國主辦官方晚宴等多邊及雙邊場合的機會，與日本首相高市早苗及作為美國領袖代表的財長貝森特（Scott Bessent） 等10多個經濟體領袖或代表交流互動。
外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國從未統治台灣，這已是國際社會公認的客觀事實與現狀，中國無權置喙、更無權干預他國的主權行為。中國以其所謂的「一中原則」批評台日正常互動，已嚴重違反APEC所有會員平等參與的核心原則。
外交部表示，台日共享自由、民主、人權與法治等基本普世價值，彼此互為重要夥伴及珍貴友人。我國今後將持續在台日關係良好的基礎上與日本深化合作，共同維護印太區域的和平、穩定與繁榮。
