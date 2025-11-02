黃國昌：政黨相處信任很重要 說到未做到也會有懲罰

民眾黨倡議聯合政府理念，今天舉行第二場公開論壇。民眾黨主席黃國昌表示，人與人相處的信任很重要，政黨與政黨之間亦是如此，藍白兩黨在立法院合作，完全是基於政策跟理念，沒有談到選舉席位分配，過程當然也有意見不合之處，這個時候就需要有懲罰機制。

民眾黨今天在文化大學推廣教育部舉辦舉行「聯合政府的理論與實驗：日本經驗，台灣的新選擇？」論壇，邀請日本維新會前眾議員村上政俊、高雄大學政治法律系教授楊鈞池、文化大學政治系教授鄭子真、政大國際事務學院副教授石原忠浩等人與會探討。

村上政俊表示，唯有在參議院與眾議院掌握過半席次，日本執政黨才得以維持政府穩定，儘管採取類似英國的內閣制，但是在參眾兩院的架構之下，「執政黨唯有透過跨黨協作才能確保政局穩定，這正是聯合政府得以長期運作的制度條件。」

楊鈞池指出，回顧今年7月日本參議院選舉，自民黨與公明黨皆未取得過半席次，前者因此決定尋求新的合作對象，聯合政府的首要目標在於「確保國會過半席次」，誰能掌握過半席次，就能主導國家政策，然而政黨合作也並非沒有矛盾，目前在日本國內也仍然屬於蜜月期。

鄭子真則說，日本自民黨與維新會合作，不僅象徵國內政治中心右移，該國也正在進入「多黨化」與「中間選民崛起」階段，自民黨支持度下降至約兩成，立憲民主黨與維新會合計也僅三成，中間選民正式突破四成，這種狀況與台灣極為相似，我國應該以日本經驗作為學習對象。

石原忠浩說明，日本政治正在走向「制度化多黨合作」新時代，各政黨都設有國會對策委員會與政策調查會，相信這樣的機制非常值得台灣借鑑。

黃國昌表示，人與人相處的信任很重要，政黨與政黨之間亦是如此，過去這段時間很多人好奇，民眾黨為何選擇與國民黨合作，民眾黨前主席柯文哲也很困惑，「我們跟國民黨合作，完全就是政策與理念，沒有談到任何選舉席次的分配」，能夠找到讓改革法案過半的政黨，對於民眾黨來說求之不得，而且感謝也都來不及。

不過，黃國昌說，在野黨合作並非沒有摩擦、意見不合之處，或者有些事情說到沒有做到，民眾黨都會反應在具體行動，而這種事情過去也有發生過，「我們公開反應，他們公開修正，大家圓滿把事情做成功」，維持合作也要有懲罰機制，兩者間必須有藝術地結合。

黃國昌也透露，台灣與日本的情誼非常深重，源自兩國的歷史文化等關係，作為從小就看日漫、追日劇的人，自己對日本也有很親近的感覺，民眾黨非常重視聯合政府，青年部與國際部也預計在11月底訪問日本，原則上將由他本人親自率團進行參訪行程。

民眾黨國際部主任林子宇受訪時表示，民眾黨將在11月25至28日訪問日本，預計拜會設有青年局單位的多個政黨，包括自民黨、維新會都在接洽名單當中，屆時也會安排日本國內企業參訪，目前一切進展都非常順利。

