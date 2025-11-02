日防相強調台海穩定重要 外交部：與友盟共促和平
日本防衛大臣小泉進次郎1日強調台海和平穩定重要性，外交部表示，部長林佳龍表達感謝並歡迎，面對威權擴張挑戰全球秩序造成國際緊張，台灣將繼續與民主友盟共促區域和平。
外交部下午發布新聞稿指出，日本防衛大臣小泉進次郎出席在馬來西亞舉行的東協防長擴大會議（ADMM-Plus），在與中國國防部長董軍於1日進行首次日中防長會談時，強調維護台海和平穩定的重要性，外交部長林佳龍對此表達感謝並歡迎。
外交部表示，小泉進次郎在會談中表示，安全領域是日中關係最困難的部分，對於中國在東海及太平洋地區日益頻繁的各種形式軍事活動深表關切，並針對中俄合作等中國在日本周邊海空域日趨活躍的軍事行為，重申其嚴正擔憂與關切。
外交部強調，當前威權主義持續向外擴張，不斷挑戰以規則為基礎的全球秩序，已造成國際情勢高度緊張。台海和平穩定與國際繁榮安全已密不可分，也是國際社會的共同利益。
外交部說，台灣除持續強化自身防衛能力及全社會防衛韌性，也將繼續與民主友盟攜手共促印太區域的和平、穩定與繁榮。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言