日防相強調台海穩定重要 外交部：與友盟共促和平

日本防衛大臣小泉進次郎1日強調台海和平穩定重要性，外交部表示，部長林佳龍表達感謝並歡迎，面對威權擴張挑戰全球秩序造成國際緊張，台灣將繼續與民主友盟共促區域和平。

外交部下午發布新聞稿指出，日本防衛大臣小泉進次郎出席在馬來西亞舉行的東協防長擴大會議（ADMM-Plus），在與中國國防部長董軍於1日進行首次日中防長會談時，強調維護台海和平穩定的重要性，外交部長林佳龍對此表達感謝並歡迎。

外交部表示，小泉進次郎在會談中表示，安全領域是日中關係最困難的部分，對於中國在東海及太平洋地區日益頻繁的各種形式軍事活動深表關切，並針對中俄合作等中國在日本周邊海空域日趨活躍的軍事行為，重申其嚴正擔憂與關切。

外交部強調，當前威權主義持續向外擴張，不斷挑戰以規則為基礎的全球秩序，已造成國際情勢高度緊張。台海和平穩定與國際繁榮安全已密不可分，也是國際社會的共同利益。

外交部說，台灣除持續強化自身防衛能力及全社會防衛韌性，也將繼續與民主友盟攜手共促印太區域的和平、穩定與繁榮。

