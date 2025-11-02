APEC落幕林信義率團返台 國安會秘書長吳釗燮接機
在韓國慶州舉行的2025APEC領袖會議1日落幕，台灣領袖代表林信義今天搭機返台，國安會秘書長吳釗燮等人特別到場接機，林信義並未在國賓門發表談話，僅向媒體揮手致意。
林信義下午率團搭乘長榮航空班機返台，國安會秘書長吳釗燮等人到場接機，林信義一踏入國賓室就受到現場接機人員熱烈的掌聲歡迎，林信義也與接機人員一一握手致意，不過他並未在桃園國際機場國賓門發表談話，僅向媒體揮手致意。
2025年亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議1日在韓國落幕，峰會期間，台灣APEC領袖代表林信義與美國財政部長貝森特會晤約40分鐘，貝森特對台灣如何發展高科技聚落表達高度關注。林信義也會晤日本首相高市早苗，期待台日能在AI、數位貿易等領域深化合作；另外與新加坡總理黃循財依約進行閉門晤談，就共同關心議題交換意見。領袖代表合照階段則與中國國家主席習近平零互動。
2025年亞太經濟合作經濟領袖會議10月31日至11月1日在韓國慶州舉行，總統賴清德再度敦請總統府資政、台杉投資管理顧問公司董事長林信義代表出席。總統府日前表示，林信義曾於2005年及2024年兩度以領袖代表身分出席APEC領袖峰會，對APEC運作及相關議題討論有深入瞭解及掌握，是代表賴總統出席今年領袖會議最合適的人選。
