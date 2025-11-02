「比蔣萬安強逾100個」張景森曝1條件賴清德一手好牌

2026民進黨北市長選舉布局，行政院前政務委員張景森今在臉書說「民進黨真的要有一點想像力。」民進黨只要不受限傳統選戰思維，台北到處是人才，比蔣萬安強的超過100個。並稱單單賴清楚主席好好把聯絡簿看一遍，民間友人或內閣裡面，就有滿手好牌。

甚至張提到，應不排除黨外選才，市長提名的基本策略，還是要搶國民黨基本盤以外的選票。推出一位淺藍、淺綠與白都能接受的人選，但不一定非得是民進黨籍。眼前檯面上大家推薦的人，不是不好，而是不精彩、沒爆發力；老面孔、不新鮮，就帶不動士氣，也捲不起風潮。

「蔣萬安有那麼強嗎？」張景森也說，蔣萬安有那麼強嗎？不見得。市民並不討厭這位市長，蔣萬安的政治爭議也不大。他的最大問題是市政乏善可陳，顯示市長能力偏於平庸；台北市民其實不太喜歡平庸的市長，他們期待的是有政治魅力的領導者。

張說，中間選民的心態應該是「換一個也不是不可以」，但民進黨必須推出一位能力比蔣萬安強、且有政治魅力的人選，但「不是找一個長得比蔣帥的」，台北市民沒有那麼膚淺、也沒有那麼愚蠢。

張景森也獻策表示，2026選戰打「市政牌、團體戰」。市議員提名提早，請黨籍議員主打市政，努力在市政議題與組織動員上深耕；不要為媒體曝光天天「飛象過河」去搶談政治口水，「市政議題帶不動，市長也不用選了。」

張說，在市民眼中包括像他這樣的綠營支持者，「蔣萬安在政治上其實沒什麼大問題；老去挑人家阿公阿祖的事，很煩耶！」何況，最強助選員鄭麗文已經登板，但「習主席」與「鄭主席」的用途是在總統與國會大選。選個市議員若一天到晚談這些政治議題，中間選民也只會覺得厭煩。議題疲乏，並不利2028。

張景森建議，所有民進黨議員候選人先成立「聯合競選總部／台北市政改造俱樂部」，讓市民參與；先提出共同的市政改革主張，再到台北各角落訪才，替市民找一位合適的市政 CEO（也就是市長候選人），請到總部展開市長的競選活動。

「好戲在後頭，主角最後出場，選戰才會好看。」張景森提到，台北市基本上是空氣戰，組織動員的作用有限。就先讓台北市選民保持觀望，選前四個月徵召新面孔，展開旋風突襲戰即可。「台北市打得好，才能帶動全國選情，台北打得漂亮，外溢效應才能推動全國盤勢。」

