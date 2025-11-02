綠：黃國昌偷換聯合政府概念 無視地方政府為首長制

民進黨發言人卓冠廷今天說，民眾黨主席黃國昌為首的民眾黨一再的要以「聯合政府」的學理名詞，偷換概念，來換取民眾黨的政治利益，無視台灣地方政府為「首長制」的規範，根本沒有「聯合政府」的執行要件。

民眾黨主席黃國昌今天說，聯合政府的理念不管在中央或地方政府，都具廣泛適用的可能性，尤其目前台灣的政治版圖與政黨間彼此發展狀況，相信在未來10年，聯合政府恐怕是台灣必須採行的模式。

民進黨發布新聞稿表示，黃國昌為首的民眾黨一再的要以「聯合政府」的學理名詞，偷換概念，來換取民眾黨的政治利益。

民進黨發言人卓冠廷表示，台灣並非內閣制國家，所謂「聯合政府」根本無從適用。民眾黨硬把地方首長選舉包裝成政黨合作，只是為了政治利益服務，根本不是制度上的可能。

卓冠廷指出，首先，聯合政府在憲法層次上，首要條件必須是內閣制國家，才有條件產生，基於國會席次多寡，組成過半的穩定內閣，因而有政黨之間的合作、聯盟。

他說，台灣的憲政體制自始皆非內閣制，更遑論，民眾黨要以明年的地方選舉做為聯合政府的合作先河，無視地方政府為「首長制」的規範，根本沒有聯合政府的執行要件。

再者，民進黨指出，近來日本自民黨高市內閣與維新會的合作，雙方在尋求政治穩定，順利推動政務的國家最高利益上，進行政黨合作。反觀民眾黨一直以來所揭櫫的藍白合作的唯一理由，就是「下架民進黨」，這絕非政黨合作，而是政治鬥爭，更是將政黨利益擺在國家利益之上。

