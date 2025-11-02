快訊

嘉縣小客車自撞3傷！2歲女童頭頸傷勢嚴重 送醫不治

把台灣看光光的大陸衛星「吉林一號」 來頭曝光

坣娜肺腺癌逝！譚敦慈揭煮菜「4個壞習慣」很傷肺，煎魚的油別再重複用

綠：黃國昌偷換聯合政府概念 無視地方政府為首長制

中央社／ 台北2日電

民進黨發言人卓冠廷今天說，民眾黨主席黃國昌為首的民眾黨一再的要以「聯合政府」的學理名詞，偷換概念，來換取民眾黨的政治利益，無視台灣地方政府為「首長制」的規範，根本沒有「聯合政府」的執行要件。

民眾黨主席黃國昌今天說，聯合政府的理念不管在中央或地方政府，都具廣泛適用的可能性，尤其目前台灣的政治版圖與政黨間彼此發展狀況，相信在未來10年，聯合政府恐怕是台灣必須採行的模式。

民進黨發布新聞稿表示，黃國昌為首的民眾黨一再的要以「聯合政府」的學理名詞，偷換概念，來換取民眾黨的政治利益。

民進黨發言人卓冠廷表示，台灣並非內閣制國家，所謂「聯合政府」根本無從適用。民眾黨硬把地方首長選舉包裝成政黨合作，只是為了政治利益服務，根本不是制度上的可能。

卓冠廷指出，首先，聯合政府在憲法層次上，首要條件必須是內閣制國家，才有條件產生，基於國會席次多寡，組成過半的穩定內閣，因而有政黨之間的合作、聯盟。

他說，台灣的憲政體制自始皆非內閣制，更遑論，民眾黨要以明年的地方選舉做為聯合政府的合作先河，無視地方政府為「首長制」的規範，根本沒有聯合政府的執行要件。

再者，民進黨指出，近來日本自民黨高市內閣與維新會的合作，雙方在尋求政治穩定，順利推動政務的國家最高利益上，進行政黨合作。反觀民眾黨一直以來所揭櫫的藍白合作的唯一理由，就是「下架民進黨」，這絕非政黨合作，而是政治鬥爭，更是將政黨利益擺在國家利益之上。

民眾黨 民進黨 內閣

延伸閱讀

再談聯合政府 黃國昌：執政黨搞爛國家 在野黨要撐起國家

鄭麗文稱新北市長國民黨會提名 黃國昌：民眾對聯合政府有高度共識

吳音寧接台肥董座！黃國昌批「赤裸裸的酬庸」 要賴清德出來說清楚

影／萬聖節扮「被抓走」 黃國昌：快擊倒綠色怪物救我

相關新聞

「比蔣萬安強逾100個」張景森曝1條件賴清德一手好牌

2026民進黨北市長選舉布局，行政院前政務委員張景森今在臉書說「民進黨真的要有一點想像力。」民進黨只要不受限傳統選戰思維...

要支持者裝年輕換民調加分？林岱樺：純舉例未違規

表態爭取2026高雄市長提名的民進黨立委林岱樺昨晚舉辦首場造勢晚會，主持人卻在台上教台下接到初選民調電話時，稱只要回到2...

黃國昌：政黨相處信任很重要 說到未做到也會有懲罰

民眾黨倡議聯合政府理念，今天舉行第二場公開論壇。民眾黨主席黃國昌表示，人與人相處的信任很重要，政黨與政黨之間亦是如此，藍...

綠高雄市長初選有團隊要選民「自稱28歲」 遭質疑公然作弊

高雄市長初選競爭激烈，立委林岱樺昨日舉辦第一場大型造勢晚會，台上主持人要求鄉親接獲電話民調時「自稱28歲」，此舉恐造成年...

林岱樺造勢創政壇驚奇 游盈隆：為綠高雄市長投下變數

表態參加高雄市長的民進黨立委林岱樺，昨天舉行首場三山區大造勢晚會，現場喊出湧入三萬人。台灣民意基金會董事長游盈隆指出，這...

影／游盈隆評政壇驚奇高雄初選投超級變數 林岱樺本人親回

民進黨立委林岱樺爭取高雄市長提名，昨首辦岡山造勢會，現場人潮眾多、周邊交通打結，台灣民意基金會董事長游盈隆視為政壇驚奇，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。