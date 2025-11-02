快訊

綠高雄市長初選有團隊要選民「自稱28歲」 遭質疑公然作弊

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委林岱樺（左一）、許智傑（左二）、賴瑞隆（左四）今早一起出席市府活動，積極爭取曝光。記者徐白櫻／攝影
立委林岱樺（左一）、許智傑（左二）、賴瑞隆（左四）今早一起出席市府活動，積極爭取曝光。記者徐白櫻／攝影

高雄市長初選競爭激烈，立委林岱樺昨日舉辦第一場大型造勢晚會，台上主持人要求鄉親接獲電話民調時「自稱28歲」，此舉恐造成年齡加權影響初選公平性，綠營支持者質疑「公然作弊」。林岱樺回應，僅是舉例說明，並未違反規定。

昨晚林岱樺岡山造勢會，台上主持人進行民調教學，脫口說「這次民調只要說出是20到30歲，都有加分」，這番話引發基層支持者炸鍋，質疑公然作弊。對此立委林岱樺回應，此是主持人在舉例說明，並未違反規定，重點是讓民眾知道民調的遊戲規則，她不會明知故犯。

初選對手立委許智傑、邱議瑩及賴瑞隆陸續回應。許智傑說，目前黨中央的初選民調確實有年齡加權，不過民調還是要據實以報，才能獲得客觀事實，讓民調具有準確性。

立委邱議瑩表示，年輕人比較少在家接室內電話，所以鼓勵年輕人民調時留在家接電話，把年輕人聲音表達出來，民調教學時依相關規定辦理。以她個人而言，會教大家誠實作答。

賴瑞隆說，大家都很珍惜黨內初選制度，他也相信公開透明的制度會產生最好的候選人，這個階段大家多用正面論述，多講遠景政策及過去政績，爭取市民支持最重要。

