林岱樺造勢創政壇驚奇 游盈隆：為綠高雄市長投下變數

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委林岱樺。記者徐白櫻／攝影
民進黨立委林岱樺。記者徐白櫻／攝影

表態參加高雄市長的民進黨立委林岱樺，昨天舉行首場三山區大造勢晚會，現場喊出湧入三萬人。台灣民意基金會董事長游盈隆指出，這場晚會堪稱近一兩年來高雄最成功的一場群眾造勢活動，林顯然已經為民進黨高雄市長初選投下一個超級變數。

游盈隆昨天撰文指出，11月1日台灣政壇有兩大驚奇，一個是鄭麗文正式接任國民黨主席，20分鐘的就職演說中，鄭完全不提中國認同、九二共識、反台獨、追求統一及刪減國防預算等重大主張，他曾打趣地說「鄭背後插五面紅旗」，這些是選舉前後及當選感言中最讓外界印象深刻的言論，不是抹紅。一言以蔽之，五面紅旗一夕之間消失無蹤。轉變之快，讓黨內外大感意外。這是不是另類TACO？值得觀察。

游盈隆提到，倒是馬英九前總統今天被捕捉到在會場激動落淚，究竟為何落淚？為誰落淚？是否和鄭麗文全代會就職演說絕口不提五面紅旗有關?值得推敲。

游盈隆續指，第二個驚奇是林岱樺高雄岡山造勢，湧入三萬支持群眾，展現驚人基層實力。這場晚會堪稱近一兩年來高雄最成功的一場群眾造勢活動。這位在許多人印象中已經奄奄一息的政治人物強勢出擊，聲淚俱下，將所有冤屈直接訴諸群眾，更自認是黨內民調最高且最強的候選人，希望獲得鄉親理解與支持。顯然已為民進黨高雄市長初選投下一個超級變數。

他也說，外交部長林佳龍最近登高一呼聲援林岱樺，瞬間讓林岱樺成焦點人物，令人動容。資深媒體人夏珍形容「這是派系頭必要的情義之舉」，他覺得是適當的形容。的確，民進黨內缺乏這種「情義之舉」的美德已經很久了，政治多一點人味比較好。

