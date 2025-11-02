快訊

常做交替拍手防失智？神經科醫：努力做3件事比較有用

黃安震驚「這都可以死」 揭屠穎驟逝內幕

跑20次醫院也不檢查！23歲女「上網買自篩」驗出腸癌 裝設人工肛門

聽新聞
0:00 / 0:00

要支持者裝年輕換民調加分？林岱樺：純舉例未違規

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委林岱樺。（本報資料照片）
民進黨立委林岱樺。（本報資料照片）

表態爭取2026高雄市長提名的民進黨立委林岱樺昨晚舉辦首場造勢晚會，主持人卻在台上教台下接到初選民調電話時，稱只要回到20到30歲的都能加權分數，引發爭議。林岱樺今天澄清，主持人是在舉例說明，未違反規定。

民進黨高雄市長初選競爭白熱化，率先表態的林岱樺昨天舉辦大型造勢晚會，台上進行民調教學時，卻說出「這次的民調，只要你說出你是20到30歲，都有加分啦」，遭一票網友批評，竟在公開造勢大會上要支持者造假年齡，令人傻眼。

林岱樺今天澄清，主持人是舉例說明，未違反規定，她不會明知故犯，重點是讓民眾知道民調的遊戲規則。

針對昨晚造勢晚會湧入3萬人，林岱樺說，昨天晚上的「高雄奇蹟」，拚出3萬人的驚人氣勢，她認為有2個意義。第一，展現市民意志，打破派系壟斷，市民要當家做主；第二，展現高雄意志，是高雄人的志氣與骨氣，站出來挺林岱樺。這是民進黨市長初選以來的最大場面，局勢正在翻轉中，市民一定會勝。

林岱樺 民調

延伸閱讀

民進黨初選交鋒 林岱樺團隊疑教支持者裝年輕讓民調加分

影／高雄岡山造勢氣勢驚人 林岱樺委屈落淚談涉貪案

綠營4大將缺席不減熱情！林岱樺高雄岡山造勢 支持者湧入癱瘓交通

正國會力挺喊卡！林岱樺首場岡山造勢晚會 這4人不來了

相關新聞

要支持者裝年輕換民調加分？林岱樺：純舉例未違規

表態爭取2026高雄市長提名的民進黨立委林岱樺昨晚舉辦首場造勢晚會，主持人卻在台上教台下接到初選民調電話時，稱只要回到2...

影／游盈隆評政壇驚奇高雄初選投超級變數 林岱樺本人親回

民進黨立委林岱樺爭取高雄市長提名，昨首辦岡山造勢會，現場人潮眾多、周邊交通打結，台灣民意基金會董事長游盈隆視為政壇驚奇，...

CNN揭台灣宴請美官員竟無人出席 外交部4點回應駁斥

CNN近日一篇文章揭露，在川習會前夕，外交部長林佳龍曾在紐約設宴，卻遭遇「美方官員無一人到場」的窘況。我外交部今強調，林...

綠高雄市長初選有團隊要選民「自稱28歲」 遭質疑公然作弊

高雄市長初選競爭激烈，立委林岱樺昨日舉辦第一場大型造勢晚會，台上主持人要求鄉親接獲電話民調時「自稱28歲」，此舉恐造成年...

林岱樺造勢創政壇驚奇 游盈隆：為綠高雄市長投下變數

表態參加高雄市長的民進黨立委林岱樺，昨天舉行首場三山區大造勢晚會，現場喊出湧入三萬人。台灣民意基金會董事長游盈隆指出，這...

綠提暫行條例分345億元統籌款 傅崐萁：社福經費應常態化

財劃法因公式問題引發討論，民進黨立法院黨團提案以暫行條例方式，將無法分配的345億元用於社福。國民黨立法院黨團總召傅崐萁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。