要支持者裝年輕換民調加分？林岱樺：純舉例未違規
表態爭取2026高雄市長提名的民進黨立委林岱樺昨晚舉辦首場造勢晚會，主持人卻在台上教台下接到初選民調電話時，稱只要回到20到30歲的都能加權分數，引發爭議。林岱樺今天澄清，主持人是在舉例說明，未違反規定。
民進黨高雄市長初選競爭白熱化，率先表態的林岱樺昨天舉辦大型造勢晚會，台上進行民調教學時，卻說出「這次的民調，只要你說出你是20到30歲，都有加分啦」，遭一票網友批評，竟在公開造勢大會上要支持者造假年齡，令人傻眼。
林岱樺今天澄清，主持人是舉例說明，未違反規定，她不會明知故犯，重點是讓民眾知道民調的遊戲規則。
針對昨晚造勢晚會湧入3萬人，林岱樺說，昨天晚上的「高雄奇蹟」，拚出3萬人的驚人氣勢，她認為有2個意義。第一，展現市民意志，打破派系壟斷，市民要當家做主；第二，展現高雄意志，是高雄人的志氣與骨氣，站出來挺林岱樺。這是民進黨市長初選以來的最大場面，局勢正在翻轉中，市民一定會勝。
