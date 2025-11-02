快訊

常做交替拍手防失智？神經科醫：努力做3件事比較有用

黃安震驚「這都可以死」 揭屠穎驟逝內幕

跑20次醫院也不檢查！23歲女「上網買自篩」驗出腸癌 裝設人工肛門

聽新聞
0:00 / 0:00

影／游盈隆評政壇驚奇高雄初選投超級變數 林岱樺本人親回

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委林岱樺昨在岡山河堤公園首辦第一場大型造勢晚會，主辦單位聲稱多達3萬人參與。圖／林岱樺服務處提供
立委林岱樺昨在岡山河堤公園首辦第一場大型造勢晚會，主辦單位聲稱多達3萬人參與。圖／林岱樺服務處提供

民進黨立委林岱樺爭取高雄市長提名，昨首辦岡山造勢會，現場人潮眾多、周邊交通打結，台灣民意基金會董事長游盈隆視為政壇驚奇，並認為這是近2年高雄最成功的一場群眾造勢活動，為民進黨高雄市長初選投下一個超級變數。林岱樺表達感謝，並覺得深受鼓勵。

立委林岱樺昨在岡山河堤公園舉辦第一場大型造勢晚會。主辦單位表示，直至活動後段達3萬人參與，活動在林岱樺上台宣講時達到最高潮，林岱樺以紮實的基層實力翻升選情，是民進黨市長初選至今的最大場面。

台灣民意基金會董事長游盈隆視為昨日台灣政壇的兩大驚奇之一。他昨晚在臉書表示，民進黨立委林岱樺岡山造勢湧入3萬支持群眾，展現驚人基層實力，這場晚會堪稱近1、2年來高雄最成功的一場群眾造勢活動。

游盈隆說，林岱樺在許多人印象中已經奄奄一息的政治人物，強勢出擊聲淚俱下，並將她所有的冤屈直接訴諸群眾，自認是黨內民調最高且最強的候選人，希望獲得鄉親的理解與支持，「就在今夜，她顯然已經為民進黨高雄市長初選投下一個超級變數」。

林岱樺今早出席高雄市長陳其邁公務行程，她表示，昨天造勢是她與在地鄉親一起創造的高雄奇蹟，沒有山頭、派系、大咖來，卻是所有在地鄉親對一個城市願景及對她的信任支持與不捨全力出來；這是民進黨機制確定之後她的首場造勢，讓她可以清楚講述願景，也把這段期間的委屈、不平跟鄉親述說，這場活動是「以民為主、市民最大」。

林岱樺說，她要謝謝游盈隆董事長，他是站在高度看國內外政局的政治評論者、政治觀察者，對於首場造勢他「給我一個加油，我覺得深受鼓勵」。

立委林岱樺今天表示，昨晚岡山造勢活動是她與在地鄉親一起創造的高雄奇蹟。記者徐白櫻／攝影
立委林岱樺今天表示，昨晚岡山造勢活動是她與在地鄉親一起創造的高雄奇蹟。記者徐白櫻／攝影
立委林岱樺昨在岡山河堤公園首辦第一場大型造勢晚會，主辦單位聲稱多達3萬人參與。圖／取自林岱樺臉書
立委林岱樺昨在岡山河堤公園首辦第一場大型造勢晚會，主辦單位聲稱多達3萬人參與。圖／取自林岱樺臉書

林岱樺 民進黨

延伸閱讀

民進黨初選交鋒 林岱樺團隊疑教支持者裝年輕讓民調加分

影／高雄岡山造勢氣勢驚人 林岱樺委屈落淚談涉貪案

綠營4大將缺席不減熱情！林岱樺高雄岡山造勢 支持者湧入癱瘓交通

正國會力挺喊卡！林岱樺首場岡山造勢晚會 這4人不來了

相關新聞

要支持者裝年輕換民調加分？林岱樺：純舉例未違規

表態爭取2026高雄市長提名的民進黨立委林岱樺昨晚舉辦首場造勢晚會，主持人卻在台上教台下接到初選民調電話時，稱只要回到2...

影／游盈隆評政壇驚奇高雄初選投超級變數 林岱樺本人親回

民進黨立委林岱樺爭取高雄市長提名，昨首辦岡山造勢會，現場人潮眾多、周邊交通打結，台灣民意基金會董事長游盈隆視為政壇驚奇，...

CNN揭台灣宴請美官員竟無人出席 外交部4點回應駁斥

CNN近日一篇文章揭露，在川習會前夕，外交部長林佳龍曾在紐約設宴，卻遭遇「美方官員無一人到場」的窘況。我外交部今強調，林...

綠高雄市長初選有團隊要選民「自稱28歲」 遭質疑公然作弊

高雄市長初選競爭激烈，立委林岱樺昨日舉辦第一場大型造勢晚會，台上主持人要求鄉親接獲電話民調時「自稱28歲」，此舉恐造成年...

林岱樺造勢創政壇驚奇 游盈隆：為綠高雄市長投下變數

表態參加高雄市長的民進黨立委林岱樺，昨天舉行首場三山區大造勢晚會，現場喊出湧入三萬人。台灣民意基金會董事長游盈隆指出，這...

綠提暫行條例分345億元統籌款 傅崐萁：社福經費應常態化

財劃法因公式問題引發討論，民進黨立法院黨團提案以暫行條例方式，將無法分配的345億元用於社福。國民黨立法院黨團總召傅崐萁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。