影／游盈隆評政壇驚奇高雄初選投超級變數 林岱樺本人親回

民進黨立委林岱樺爭取高雄市長提名，昨首辦岡山造勢會，現場人潮眾多、周邊交通打結，台灣民意基金會董事長游盈隆視為政壇驚奇，並認為這是近2年高雄最成功的一場群眾造勢活動，為民進黨高雄市長初選投下一個超級變數。林岱樺表達感謝，並覺得深受鼓勵。

立委林岱樺昨在岡山河堤公園舉辦第一場大型造勢晚會。主辦單位表示，直至活動後段達3萬人參與，活動在林岱樺上台宣講時達到最高潮，林岱樺以紮實的基層實力翻升選情，是民進黨市長初選至今的最大場面。

台灣民意基金會董事長游盈隆視為昨日台灣政壇的兩大驚奇之一。他昨晚在臉書表示，民進黨立委林岱樺岡山造勢湧入3萬支持群眾，展現驚人基層實力，這場晚會堪稱近1、2年來高雄最成功的一場群眾造勢活動。

游盈隆說，林岱樺在許多人印象中已經奄奄一息的政治人物，強勢出擊聲淚俱下，並將她所有的冤屈直接訴諸群眾，自認是黨內民調最高且最強的候選人，希望獲得鄉親的理解與支持，「就在今夜，她顯然已經為民進黨高雄市長初選投下一個超級變數」。

林岱樺今早出席高雄市長陳其邁公務行程，她表示，昨天造勢是她與在地鄉親一起創造的高雄奇蹟，沒有山頭、派系、大咖來，卻是所有在地鄉親對一個城市願景及對她的信任支持與不捨全力出來；這是民進黨機制確定之後她的首場造勢，讓她可以清楚講述願景，也把這段期間的委屈、不平跟鄉親述說，這場活動是「以民為主、市民最大」。

林岱樺說，她要謝謝游盈隆董事長，他是站在高度看國內外政局的政治評論者、政治觀察者，對於首場造勢他「給我一個加油，我覺得深受鼓勵」。 立委林岱樺今天表示，昨晚岡山造勢活動是她與在地鄉親一起創造的高雄奇蹟。記者徐白櫻／攝影 立委林岱樺昨在岡山河堤公園首辦第一場大型造勢晚會，主辦單位聲稱多達3萬人參與。圖／取自林岱樺臉書

