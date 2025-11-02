民進黨推新二代青年走進國會 盼用行動點亮民主星火

快訊

中央社／ 台北2日電

為鼓勵新二代參與公共事務，民進黨新住民事務部辦理「民主超新星—新二代國會計畫」，新二代青年從10月起陸續進入民進黨籍立委辦公室，展開為期數月的學習；民進黨新住民事務部主任張瑜庭鼓勵學員「勇於嘗試，讓民主在每一個行動中被實踐」。

根據教育部公布各級學校新住民子女就學概況提要分析，112學年各級學校新住民子女學生共27.8萬人，占學生總數的6.8%。

民進黨新住民事務部指出，民進黨致力推動多元價值與世代參與，今年持續辦理「民主超新星—新二代國會計畫」，鼓勵新二代青年親身走進國會，了解立法運作、培養公共事務實戰力，為台灣民主注入新世代能量。

民進黨新住民事務部說，今年度計畫從10月起展開，新二代培力生陸續進入民進黨籍立法委員辦公室，展開為期數月的學習。學員們透過閱讀預算書、協助質詢資料、參與陳情與協調會議等工作，實際體驗幕僚生活的節奏與挑戰，累積珍貴的政治現場經驗。

民進黨新住民事務部表示，今年參與新二代國會計畫的國會辦公室包括立委羅美玲、鍾佳濱、吳思瑤、許智傑、賴瑞隆、吳秉叡、林月琴、郭昱晴、林楚茵、陳俊宇、范雲等，共同提供新二代青年深入了解國會運作的舞台。

