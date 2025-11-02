聽新聞
綠提暫行條例分345億元統籌款 傅崐萁：社福經費應常態化
財劃法因公式問題引發討論，民進黨立法院黨團提案以暫行條例方式，將無法分配的345億元用於社福。國民黨立法院黨團總召傅崐萁批評，民進黨就是雙標，行政院碰到民進黨團提案就搖擺、起舞，顯示執政完全沒中心思想；行政院應針對分配在社福的經費常態化編列或法制化，修法不應是即興、點放，而是要長期照顧人民。
財劃法修法後，因公式問題，有約345億元的款項無法分配，民進黨團提出「財政收支劃分法第16條之1未分配款運用暫行條例」草案，這筆經費將用在國民年金加碼、婦女坐月子補貼以及勞退自提補貼等。有國民黨立委表示，若民進黨提出來，會傾向把「暫行」兩個字拿掉，大家長長久久地推動福國利民的改變。
傅崐萁指出，民進黨團的所作所為就是雙標，過去國民黨團提的福國利民法案就不被同意，還提覆議；民進黨團提出的，行政院馬上就搖擺、馬上就說可以，修法不應是「點放式」，應該是長期性照顧台灣人民。
傅崐萁批評，行政院現在就是隨著民進黨團起舞，這顯示執政完全沒有中心思想，荒腔走板、毫無節奏，行政院未來應該宣布相關社福政策常態化編列，若要法制化也行，總之絕不能只是即興式的配合民進黨團，而沒有長遠思考。
