快訊

律師指粿粿刻意營造范姜彥豐「軟飯男」形象 酸：到底有幾個家人

MLB／山本由伸「中0日」燃燒2.2局超狂 道奇5:4勝藍鳥二連霸21世紀首見

MLB／山本由伸「0日特攻」拆彈 逼出史上第6次世界大賽G7延長賽

聽新聞
0:00 / 0:00

綠提暫行條例分345億元統籌款 傅崐萁：社福經費應常態化

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立院黨團總召傅崐萁。圖／聯合報系資料照片
國民黨立院黨團總召傅崐萁。圖／聯合報系資料照片

財劃法因公式問題引發討論，民進黨立法院黨團提案以暫行條例方式，將無法分配的345億元用於社福。國民黨立法院黨團總召傅崐萁批評，民進黨就是雙標，行政院碰到民進黨團提案就搖擺、起舞，顯示執政完全沒中心思想；行政院應針對分配在社福的經費常態化編列或法制化，修法不應是即興、點放，而是要長期照顧人民。

財劃法修法後，因公式問題，有約345億元的款項無法分配，民進黨團提出「財政收支劃分法第16條之1未分配款運用暫行條例」草案，這筆經費將用在國民年金加碼、婦女坐月子補貼以及勞退自提補貼等。有國民黨立委表示，若民進黨提出來，會傾向把「暫行」兩個字拿掉，大家長長久久地推動福國利民的改變。

傅崐萁指出，民進黨團的所作所為就是雙標，過去國民黨團提的福國利民法案就不被同意，還提覆議；民進黨團提出的，行政院馬上就搖擺、馬上就說可以，修法不應是「點放式」，應該是長期性照顧台灣人民。

傅崐萁批評，行政院現在就是隨著民進黨團起舞，這顯示執政完全沒有中心思想，荒腔走板、毫無節奏，行政院未來應該宣布相關社福政策常態化編列，若要法制化也行，總之絕不能只是即興式的配合民進黨團，而沒有長遠思考。

行政院 民進黨 傅崐萁

延伸閱讀

拉下傅崐萁？傳鄭麗文點名這人接黨團總召 吳宗憲急回應

駁斥買便當花近億 傅崐萁：花縣府已公告 支出4千多萬

踹傅崐萁桌子遭提告 張峻：為了災民被告很值得

光復災民被擋座談會門外抗議 傅崐萁：沒有場地容納8千600名災民

相關新聞

CNN揭台灣宴請美官員竟無人出席 外交部4點回應駁斥

CNN近日一篇文章揭露，在川習會前夕，外交部長林佳龍曾在紐約設宴，卻遭遇「美方官員無一人到場」的窘況。我外交部今強調，林...

曹興誠批鄭麗文中邪 國民黨：先為大罷免向民眾道歉

國民黨主席鄭麗文上任，聯電創辦人曹興誠昨批鄭麗文在兩岸與國民黨政策上的立場背離民主與人權原則，還說出俄羅斯總統普亭不是獨...

賴清德總統欽點林國漳選宜蘭縣長 他花了1年排除所有障礙內幕曝光

民進黨布局宜蘭縣長選戰，提名無參選意願又非民進黨的林國漳律師披戰袍。其實，去年總統選舉後，黨內多人想選縣長，其中又以行政...

吳音寧將接台肥董座…他曝民進黨治下的用人邏輯

台肥公告由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧擔任農業部指派法人董事代表，成為台肥新任董事長。表態參選港湖議員的立委羅智...

影／游盈隆評政壇驚奇高雄初選投超級變數 林岱樺本人親回

民進黨立委林岱樺爭取高雄市長提名，昨首辦岡山造勢會，現場人潮眾多、周邊交通打結，台灣民意基金會董事長游盈隆視為政壇驚奇，...

綠提暫行條例分345億元統籌款 傅崐萁：社福經費應常態化

財劃法因公式問題引發討論，民進黨立法院黨團提案以暫行條例方式，將無法分配的345億元用於社福。國民黨立法院黨團總召傅崐萁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。