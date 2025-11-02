CNN揭台灣宴請美官員竟無人出席 外交部4點回應駁斥

快訊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
外交部長林佳龍。聯合報系資料照

CNN近日一篇文章揭露，在川習會前夕，外交部長林佳龍曾在紐約設宴，卻遭遇「美方官員無一人到場」的窘況。我外交部今強調，林佳龍是應邀於聯合國大會期間出席紐約活動，非主動設宴；當日賓客有許多美國及多國重量級人士，基於與美方默契，不便多作評論。

CNN在「川習會前夕，台灣擔憂美國支持動搖」一文中指出，聯合國大會期間，林佳龍曾於紐約高檔餐廳Le Bernardin設宴，舉行與美方的邊會。原預計有多位美國高層官員出席，最後卻無一人現身。據與會者透露，川普政府透過中介傳達，缺席是行程太滿的非預期結果，但台灣方面仍感到失望。

外交部以四點回應，指林佳龍應邀於聯合國大會期間出席紐約活動，並非報導所稱主動設宴，此為明顯謬誤。其次，消息來源者稱林佳龍未見到相關要角，顯然對活動沒有掌握，更絕非在現場之人，實令人遺憾。

外交部表示，當日賓客有許多美國及多國重量級人士，基於與美方的默契，外交部為維護台美互信，不便多作評論。台美關係有穩固的基礎，台灣各級政府與美方持續進行穩健互動，請有心人士不必操作錯誤訊息，破壞台美關係，干擾社會視聽。

