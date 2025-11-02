綠黨團財劃法藏「三利多」 政院態度模糊引綠委正反評價

民進黨團近日提出「財政收支劃分法第16條之1未分配款運用暫行條例」已經付委，建議要將因公式問題無法撥出的345億元指定用於國民年金月領8000元等三個民生利多用途。行政院僅稱「尊重提案」，遭指打臉自家人。民進黨團幹事長鍾佳濱緩頰稱，這是中性表達，民進黨團尊重行政院考量，但仍會對全民來訴求。

行政院指出，明年將上路的財劃新法因公式錯誤，導致統籌分配稅款有345億元無法完全分配。民進黨團日前宣布提出「財政收支劃分法第16條之1未分配款運用暫行條例」，將經費用於國民年金月領8000元、勞退自提加送1%、坐月子政府送10萬元等，被視為主動出招。

暫行條例草案現已付委，草案內容指出，為照顧國民於老年、退休、生育時的基本經濟安全，要將去年底三讀通過的財劃法未分配款，作為老年生活扶助金、產後照護津貼及自願提繳獎勵金所用，執行面上則授權相關獎勵金、津貼作業可待主管機關會商後訂定。

不過，行政院當僅稱，民進黨團有向政院說明規劃，並指明財源是新版財劃法因為公式錯誤導致無法分配的345億元，符合預算法及財政紀律法，政院尊重這項提案。

模糊回應引發綠營內正反評價。有民進黨立委說，即便黨團積極出招，提出對案迎擊，但政院態度曖昧，作戰節奏也不明確，還可能讓行政、立法心結持續。一名民進黨人士則說，理解政院必須謹慎回應，但應做的正事卻看不出進度，若院版財劃法修法版本年底跳票，屆時質疑聲浪會更大。

對此，鍾佳濱指出，政院是採中性立場，但就算如此表達，也遭在野質疑雙標，政院也很為難；民進黨團提案是為與在野競爭人民的支持，但藍白是國會多數，若行政院力挺民進黨團版，在野也可能拿總預算報復，或擔心出現惡意加碼困境，這是很大顧慮，民進黨團尊重行政院考量，但仍會對全民來訴求。

商品推薦