曹興誠批鄭麗文中邪 國民黨：先為大罷免向民眾道歉
國民黨主席鄭麗文上任，聯電創辦人曹興誠昨批鄭麗文在兩岸與國民黨政策上的立場背離民主與人權原則，還說出俄羅斯總統普亭不是獨裁者，「所以妳是中了邪。」國民黨回應，曹興誠若真心關心台灣，應該先為他先前大力推動、卻造成社會撕裂的「大罷免」行動向全國民眾道歉。
曹興誠酸鄭麗文，「勸妳也別太得意。中共是無視人權、無法無天的，妳去為虎作倀，必定為虎反噬」。
國民黨指出，當初曹興誠動員資源、操弄情緒，造成台灣社會對立嚴重，大罷免大失敗更顯示基層民意並未認同，這是曹興誠必須勇於面對的歷史責任。只有在真誠反省、回到理性討論的基礎上，社會對話才有意義。兩岸問題不是靠貼標籤、煽仇恨解決，而是要以務實、穩健的態度維護安全與繁榮。
國民黨表示，曹興誠若真想談兩岸，就請先放下政治操弄，先為他自己造成的大罷免公開、誠懇地道歉，再來談所謂的國家方向。中國國民黨主張和平、理性、對話，拒絕仇恨與對立，這才是民眾真正期待的態度。
