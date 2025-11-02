快訊

律師指粿粿刻意營造范姜彥豐「軟飯男」形象 酸：到底有幾個家人

MLB／山本由伸「中0日」燃燒2.2局超狂 道奇5:4勝藍鳥二連霸21世紀首見

MLB／山本由伸「0日特攻」拆彈 逼出史上第6次世界大賽G7延長賽

聽新聞
0:00 / 0:00

曹興誠批鄭麗文中邪 國民黨：先為大罷免向民眾道歉

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
「反共護台聯盟」發起人曹興誠。聯合報記者林伯東／攝影
「反共護台聯盟」發起人曹興誠。聯合報記者林伯東／攝影

國民黨主席鄭麗文上任，聯電創辦人曹興誠昨批鄭麗文在兩岸與國民黨政策上的立場背離民主與人權原則，還說出俄羅斯總統普亭不是獨裁者，「所以妳是中了邪。」國民黨回應，曹興誠若真心關心台灣，應該先為他先前大力推動、卻造成社會撕裂的「大罷免」行動向全國民眾道歉。

曹興誠酸鄭麗文，「勸妳也別太得意。中共是無視人權、無法無天的，妳去為虎作倀，必定為虎反噬」。

國民黨指出，當初曹興誠動員資源、操弄情緒，造成台灣社會對立嚴重，大罷免大失敗更顯示基層民意並未認同，這是曹興誠必須勇於面對的歷史責任。只有在真誠反省、回到理性討論的基礎上，社會對話才有意義。兩岸問題不是靠貼標籤、煽仇恨解決，而是要以務實、穩健的態度維護安全與繁榮。

國民黨表示，曹興誠若真想談兩岸，就請先放下政治操弄，先為他自己造成的大罷免公開、誠懇地道歉，再來談所謂的國家方向。中國國民黨主張和平、理性、對話，拒絕仇恨與對立，這才是民眾真正期待的態度。

曹興誠 國民黨 大罷免

延伸閱讀

鄭麗文就任國民黨主席：會開創百年兩岸和平

兩岸路線牽動大選 鄭麗文任內最大挑戰

鄭麗文稱新北市長國民黨會提名 黃國昌：民眾對聯合政府有高度共識

接受法新社專訪 鄭麗文：台灣非提款機 美國期望遠超合理承受範圍

相關新聞

CNN揭台灣宴請美官員竟無人出席 外交部4點回應駁斥

CNN近日一篇文章揭露，在川習會前夕，外交部長林佳龍曾在紐約設宴，卻遭遇「美方官員無一人到場」的窘況。我外交部今強調，林...

曹興誠批鄭麗文中邪 國民黨：先為大罷免向民眾道歉

國民黨主席鄭麗文上任，聯電創辦人曹興誠昨批鄭麗文在兩岸與國民黨政策上的立場背離民主與人權原則，還說出俄羅斯總統普亭不是獨...

賴清德總統欽點林國漳選宜蘭縣長 他花了1年排除所有障礙內幕曝光

民進黨布局宜蘭縣長選戰，提名無參選意願又非民進黨的林國漳律師披戰袍。其實，去年總統選舉後，黨內多人想選縣長，其中又以行政...

吳音寧將接台肥董座…他曝民進黨治下的用人邏輯

台肥公告由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧擔任農業部指派法人董事代表，成為台肥新任董事長。表態參選港湖議員的立委羅智...

影／游盈隆評政壇驚奇高雄初選投超級變數 林岱樺本人親回

民進黨立委林岱樺爭取高雄市長提名，昨首辦岡山造勢會，現場人潮眾多、周邊交通打結，台灣民意基金會董事長游盈隆視為政壇驚奇，...

綠提暫行條例分345億元統籌款 傅崐萁：社福經費應常態化

財劃法因公式問題引發討論，民進黨立法院黨團提案以暫行條例方式，將無法分配的345億元用於社福。國民黨立法院黨團總召傅崐萁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。