CNN曝我宴請美官員卻無人到場 吳宗憲：大家還信綠說美國會出兵？
美媒有線電視新聞網（CNN ）揭露，外交部在美國宴請美國官員，最後卻沒有一人出席。國民黨立委吳宗憲直呼，這是台美外交嚴重受挫，大家還能相信民進黨論述說，台海戰爭時，美國會出兵？
CNN近日刊登一篇標題為「Taiwan worries about US support wavering ahead of Trump’s meeting with Xi」報導，指出外交部在美國總統川普將與中國國家主席習近平會面前，在美國設宴邀請美國官員聯誼，但最後卻沒有一人到場的尷尬情況，類似情況還不只是第一次，外交部也思考遊說美國政府要另闢新管道、重新遊說。
吳宗憲稍早也於臉書發表看法，直呼CNN報導的「宴請美官員，無一人出席」，是台美外交嚴重受挫，那大家還能相信民進黨的論述，說台海戰爭時，美國會出兵？
吳宗憲先前也曾說，國民黨真正在乎的是台灣安全與亞太地區的和平、台灣人民安居樂業。但悲哀的是，台灣現在被執政黨為了選舉利益，被拉進去互毆，鄰近國家都在往上衝，台灣繼續在內耗。
