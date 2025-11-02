快訊

MLB／山本由伸「中0日」燃燒2.2局超狂 道奇5:4勝藍鳥二連霸21世紀首見

MLB／山本由伸「0日特攻」拆彈 逼出史上第6次世界大賽G7延長賽

40歲的阿聯酋航空 從租2架飛機起飛到改寫全球航空版圖

聽新聞
0:00 / 0:00

CNN曝我宴請美官員卻無人到場 吳宗憲：大家還信綠說美國會出兵？

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委吳宗憲。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委吳宗憲。圖／聯合報系資料照片

美媒有線電視新聞網（CNN ）揭露，外交部美國宴請美國官員，最後卻沒有一人出席。國民黨立委吳宗憲直呼，這是台美外交嚴重受挫，大家還能相信民進黨論述說，台海戰爭時，美國會出兵？

CNN近日刊登一篇標題為「Taiwan worries about US support wavering ahead of Trump’s meeting with Xi」報導，指出外交部在美國總統川普將與中國國家主席習近平會面前，在美國設宴邀請美國官員聯誼，但最後卻沒有一人到場的尷尬情況，類似情況還不只是第一次，外交部也思考遊說美國政府要另闢新管道、重新遊說。

吳宗憲稍早也於臉書發表看法，直呼CNN報導的「宴請美官員，無一人出席」，是台美外交嚴重受挫，那大家還能相信民進黨的論述，說台海戰爭時，美國會出兵？

吳宗憲先前也曾說，國民黨真正在乎的是台灣安全與亞太地區的和平、台灣人民安居樂業。但悲哀的是，台灣現在被執政黨為了選舉利益，被拉進去互毆，鄰近國家都在往上衝，台灣繼續在內耗。

美國 外交部 CNN

延伸閱讀

拉下傅崐萁？傳鄭麗文點名這人接黨團總召 吳宗憲急回應

鄭麗文高喊「讓台灣人自豪說我是中國人」 吳宗憲：這話哪有錯

任國民黨文傳會主委不參選宜蘭縣長？吳宗憲以行動證明：繼續拚

鄭麗文第二波人事 張榮恭、蕭旭岑任副主席 李哲華、吳宗憲也上榜

相關新聞

CNN揭台灣宴請美官員竟無人出席 外交部4點回應駁斥

CNN近日一篇文章揭露，在川習會前夕，外交部長林佳龍曾在紐約設宴，卻遭遇「美方官員無一人到場」的窘況。我外交部今強調，林...

曹興誠批鄭麗文中邪 國民黨：先為大罷免向民眾道歉

國民黨主席鄭麗文上任，聯電創辦人曹興誠昨批鄭麗文在兩岸與國民黨政策上的立場背離民主與人權原則，還說出俄羅斯總統普亭不是獨...

賴清德總統欽點林國漳選宜蘭縣長 他花了1年排除所有障礙內幕曝光

民進黨布局宜蘭縣長選戰，提名無參選意願又非民進黨的林國漳律師披戰袍。其實，去年總統選舉後，黨內多人想選縣長，其中又以行政...

吳音寧將接台肥董座…他曝民進黨治下的用人邏輯

台肥公告由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧擔任農業部指派法人董事代表，成為台肥新任董事長。表態參選港湖議員的立委羅智...

影／游盈隆評政壇驚奇高雄初選投超級變數 林岱樺本人親回

民進黨立委林岱樺爭取高雄市長提名，昨首辦岡山造勢會，現場人潮眾多、周邊交通打結，台灣民意基金會董事長游盈隆視為政壇驚奇，...

綠提暫行條例分345億元統籌款 傅崐萁：社福經費應常態化

財劃法因公式問題引發討論，民進黨立法院黨團提案以暫行條例方式，將無法分配的345億元用於社福。國民黨立法院黨團總召傅崐萁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。