民進黨初選交鋒 林岱樺團隊疑教支持者裝年輕讓民調加分

表態參加高雄市長的民進黨立委林岱樺，昨天舉行首長造勢晚會，團隊成員遭質疑要求選民自稱20到30歲，藉此讓民調加分。同樣有意爭取高雄市長提名的民進黨立委許智傑、邱議瑩、賴瑞隆相繼發聲，許、邱也同聲提到，民調應據實以報、誠實作答，賴則認為現階段應講願景和政策。

民進黨高雄市長初選競爭白熱化，率先表態的林岱樺昨天舉辦大型造勢晚會，台上進行民調教學時，卻說出「這次的民調，只要你說出你是20到30歲，都有加分啦」，遭一票網友批評，竟在公開造勢大會上要支持者造假年齡，令人傻眼。

許智傑指出，目前黨中央的初選民調確實有年齡加權，不過民調還是要據實以報，才能獲得客觀事實，讓民調具有準確性。

邱議瑩表示，民調辦法都有相關規定，團隊在教選民時都遵照規定辦理，鼓勵誠實作答，也鼓勵年輕人在民調期間留在家中，把年輕聲音正確反映出來。

賴瑞隆則說，大家都很珍惜黨內初選制度，相信公開透明的制度會產生最好的候選人，並在2026年獲得勝利，守住高雄，這個階段希望大家都用正面論述、多講願景和政策，以及過往政績，爭取所有高雄市民支持。

他說，延續高雄的進步發展是最重要的工作，期盼這段時間兄弟姊妹各自登山，各自努力，但不要傷了和氣，大家一起加油、團結，守住高雄、守住台灣才是人民的期待。

商品推薦