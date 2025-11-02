賴清德總統欽點林國漳選宜蘭縣長 他花了1年排除所有障礙內幕曝光

民進黨布局宜蘭縣長選戰，提名無參選意願又非民進黨的林國漳律師披戰袍。其實，去年總統選舉後，黨內多人想選縣長，其中又以行政院政委陳金德的呼聲最高，但賴總統盼民主聖地宜蘭，新人新氣象，一年多前賴總統展開勸進林國漳，親自排除障礙，這段過程中誠如賴總統所言，費盡千辛萬苦，才讓林國漳點頭。

林國漳被提名參選後加入民進黨，按部就班勤跑基層拉抬知名度，林是賴清德選總統時的宜蘭信賴之友會理事長，算是總統選戰中的有功人士之一。

總統選後賴清德到宜蘭謝票，在前議長陳文昌家中，與會者推薦總統選戰操盤手陳金德參選宜蘭縣長，但賴清德說「縣長要有行政能力與執行力，陳金德來做一定做的很好，但我反對他選縣長」，因為對他「另有重用」，陳金德後來入入閣接行政院公共工程委員會主委，不過地方人士的勸進聲仍不斷。

宜蘭被視為民主聖地，賴清德總統希望新人新氣象，肯定林國漳品格端正、心繫社會、關懷弱勢，人選欽定，這一年多來努力為林排除所有障礙。

去年10 月，邀集前農委會主委、曾任縣長的林聰賢，曾參選過縣長落敗的江聰淵、當過代理縣長的政委陳金德及前立委陳歐珀等人，聽取其意見，明確告知宜蘭縣長這局要有新人新氣象，但當時陳歐珀面臨母喪期間並未出席。

去年12月，行政院前副院長林錫耀父喪，賴清德12月17日到宜蘭捻香後，前往宜蘭信賴之友會辦公室與理事長林國漳見面，當面勸進他參選宜蘭縣長，賴總統強調這是對宜蘭縣一場很重要的選舉，同時也分享自己從政經驗，引用聖經馬太福音一段有關「奉獻」的話，希望他以大局為重，犧牲奉獻地方。

今年初農曆年間，陳金德每天行程滿滿，到處拜廟，被認為並未放棄參選縣長；這同時國民黨也有不分區立委吳宗憲在過年期間勤跑基層，掀起選戰話題。

林國漳性格溫和，無從政背景，人際交往亦非長袖善舞，家人反對他從政。林國漳面對從中央的賴清德總統到行政院長卓榮泰，到地方的民進黨大力多方勸進一直無動於衷，有人笑稱「很少看到，從中央到地方都勸進參選，卻不頭昏的人」，林國漳則說「黨內有更適合人選」。

黨內確實有人想選縣長，被點名的除了去年10月總統約詢林聰賢、江聰淵等人，前立委陳歐珀盼東山再起，不放棄參選縣長，另有冬山鄉長林峻輔也被積極勸進。由於林國漳非民進黨籍，卻被推上檯面，迭遭質疑難道「黨內都沒有人才嗎」？對於從基層打拚上來的黨公職，公平嗎？

賴清德總統意志堅定，其間數度與林國漳見面勸進，直到9月間各方勸進態度更加積極，民進黨縣黨部主委邱嘉進徵集地方意見，認為林國漳沒有派系，是各方最能接受的人選。

賴總統9月16日，邀約有意參選縣長的冬山鄉長林峻輔，聽其意見，親自勸退最後一名競爭者；接著賴總統9月19日到宜蘭召開黨公職會議閉門座談，要求大家支持林國漳；20日大老拜訪勸進，林國漳終於哽咽回應「慎重考慮」參選，一連串綿密鋪陳。

1年多來，賴清德總統為了宜蘭這場選戰人選，花了相當大心思，就如同他在提名林國漳時所說，「費盡千辛萬苦，終於讓林國漳點頭參選」！

宜蘭縣是民進黨首波提名的縣市，距離選舉投票日還有一年多，不但有時間可以整合黨內團結，也可以讓林國漳好好跑選戰，提高知名度與選民的好感度，賴總統矢言拿下宜蘭政權，國民黨唯有藍白合，才有機會與民進黨拚搏。

商品推薦