再談聯合政府 黃國昌：執政黨搞爛國家 在野黨要撐起國家

民眾黨今天舉行第二場聯合政府論壇，民眾黨主席黃國昌表示，民眾黨推動聯合政府的理念，第二場論壇聚焦在日本案例，未來也將舉辦相關巡迴論壇，聯合政府具有廣泛適用的可能性，恐怕是未來台灣必須採行的模式，目前並未鎖定特定縣市，在野黨要共同撐起國家。

民眾黨上午在文化大學推廣教育部舉辦「聯合政府的理論與實驗：日本經驗，台灣的新選擇？」論壇，黃國昌會前受訪時說，民眾黨推動聯合政府的理念，先前舉辦首場研討會以國內學者為主，第二場研討會則是著眼日本近期案例，也就是該國新任首相高市早苗的聯合政府。

黃國昌指出，日本自民黨過去長期穩定與公民黨合作，然而高市早苗卻與日本維新會共組聯合政府，兩黨也早在10月20日簽署政黨合作協議，針對想要推動的法案、重要政策寫得非常清楚，對於台灣未來要邁向聯合政府，相信這樣的經驗會有很多啟示。

黃國昌說，民眾黨也積極籌辦「地方聯合治理巡迴論壇」，目前規劃在北中南各自舉辦一個場次，其中在北部巡迴論壇的部分，確定將由基隆市正副市長謝國樑、邱佩琳擔任講者，至於中南部還在積極規劃當中，希望藉由巡迴論壇讓更多台灣人民共同參與。

媒體詢問，民眾黨提倡聯合政府理念，哪些縣市有可能納入範圍，黃國昌則說，「目前沒有鎖定在特定縣市」，因為從外國的經驗可以清楚看出，聯合政府具有廣泛適用的可能性，未來恐怕台灣必須採行的模式，否則就會像現在的民進黨政府，「明明是少數政府，卻演得好像在當皇帝」。

黃國昌批評，民進黨面對任何事情一意孤行，遇到不順意的時候就抹紅抹黑，甚至用司法檢調追殺政治對手，對於這種撕裂社會、製造仇恨惡的執政方式，台灣人民早就已經無法接受，而過去兩次大罷免皆以失敗告終，相信也已經清楚傳遞這樣的訊息。

黃國昌表示，民進黨依然不知反省、檢討與悔改，持續製造對立、仇恨與衝突，甚至發動黨檢媒三位一體，這樣的手法完全沒有改變，如果民進黨展現的態勢是這樣，完全沒有想要合作團結台灣，那麼在野黨就只能想辦法，「執政黨要搞爛國家的時候，我們要共同努力撐起國家。」

