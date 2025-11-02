吳音寧將接台肥董座…他曝民進黨治下的用人邏輯
台肥公告由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧擔任農業部指派法人董事代表，成為台肥新任董事長。表態參選港湖議員的立委羅智強國會主任陳冠安說，吳音寧接管台肥，就是民進黨派系分贓殘害台灣的縮影，民進黨治下的用人邏輯，不考量專業，考量的是背景、是派系、是酬庸。
陳冠安說，「跟黨走，有飯吃。吃合法的飯，怎麼了嗎？」東吳法律、社運出身的吳音寧，擠掉美國環工博士出身，任期原定到2027年的現任董事長，接掌台肥。從年薪250萬的北農總經理，行政院中部聯合服務中心副執行長，到如今600萬的台肥董事長。
陳說，吳音寧一路走來的要職工作，都是民進黨給的。選舉選輸，人民不給的工作，民進黨給。沒戰功、沒專業，官運卻相當亨通。這也正是民進黨治下的用人邏輯，從來不考量專業，考量的是背景、是派系、是酬庸。
陳說，吳音寧們找到工作，但專業的人，卻失去工作。最終的結果，就是國家治理能力不斷弱化下滑。人民的生活沒有改善，庸碌高官的生活卻都大大改善。以薪資中位數來推算，全台灣有一半的勞工年薪不到60萬，但吳音寧的年薪、卻是600萬，「吳音寧接管台肥，就是民進黨派系分贓殘害台灣的縮影。」
