吳音寧將接台肥董座 在野：赤裸裸酬庸

農業部指派行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，「取代」原農業部代表人李孫榮擔任台肥公司法人董事代表，有望成為新任董事長。在野黨立委昨群起批評，指吳音寧從「高級實習生」轉任年所得約一千五百萬元的國營事業肥貓，擺明是赤裸裸的酬庸，要求賴清德總統說清楚、講明白。

台肥前晚公告，由吳音寧擔任農業部指派法人董事代表，取代李孫榮。根據公開資訊，台肥在去年六月廿六日全面改選董事，二○二三年五月就任的李孫榮續獲董事會推選為董事長，任期原本至二○二七年六月廿五日，不料突遭撤換，引發外界揣測。

台肥董座 農業部有一定決定權

農業部強調，台肥為上市公司，董事長人選需經由董事會決定，農業部依相關規定推派董事代表。根據台肥年報和公開資訊，農業部持有台肥股權比重約百分之廿四點○七，是台肥第一大股東。台肥董事會成員共有九人，其中農業部指派的董事有五席，再加上三席獨立董事、一席董事；因農業部指派董事過半，等同於對台肥董事長人選有一定的決定權；台肥預計本周召開董事會。

根據台肥公司一一三年度年報顯示，李孫榮擔任董事長期間，可領報酬七百二十萬、董事酬勞四百五十一點四萬元、業務執行費用三百三十七萬元，總計一年的董事酬金共一五○八點四萬元。

藍批看不懂財報 有黨證就好

國民黨立委王鴻薇表示，台肥再度出現政治領導專業、外行領導內行，「高薪實習生」吳音寧在經歷北農總經理、行政院中辦副執行長後，竟高升至台肥董事長。

王鴻薇說，吳音寧在行政院中辦副執行長任內，唯一令人有印象的「政績」，就是立法院審查今年預算時，造謠公務員沒油錢到各地農水路會勘、沒有電話費聯繫機關。看來吳音寧財務報表不只還沒學好，連讀預算書都還在學習當中。看不懂財報沒問題，有黨證就好，台肥董事所得約一千五百萬，不折不扣的「養肥貓」。

藍委李彥秀說，民進黨清楚「李孫榮下，吳音寧上」的政治衝擊，最後仍選擇不顧社會觀感硬幹到底，「頭過身就過」背後的派系角力，與備戰明年選舉的政治考量，恐怕才是民進黨將泛公營事業視為禁臠的真正原因。

民眾黨主席黃國昌說，這擺明就是赤裸裸的酬庸，民進黨以農業部成立的公司，拿納稅人的錢當自己的黨庫、國庫通黨庫，酬庸自己民進黨的人，新潮流才是現在台灣的深層政府，吃香喝辣，全國人民看了都憤怒，賴總統要出來說清楚講明白。

農業部稱吳有公司治理經驗

農業部表示，吳音寧長期關心台灣農業，以行動推動制度改革，對於台灣農民的權益念茲在茲，也具公司治理經驗，相信必能為台肥公司帶來新氣象。

吳音寧昨在臉書說，台肥是上市公司，人事安排必須依公司法規定。新任董事的公布、董事長人事，要等董事會決議通過，才能進一步討論。不管誰擔任董事長，最重要是農民和員工權益，她不管在什麼位置，認真做實事最重要。

