綠營基層譁然 「2028恐怕不好選」

農業部指派行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，「取代」原農業部代表人李孫榮擔任台肥公司法人董事代表，有望成為新任董事長，吳音寧昨未露面，僅在臉書回應「不管在什麼位置，認真做實事最重要」。綠營基層譁然，直指「賴總統這樣搞，二○二八恐怕不好選」。

吳音寧的父親吳晟被歸為新潮流系，目前是總統府資政。他昨受訪時稱和女兒同住一個屋簷下，各忙各的事，他不知道女兒最新動向。吳音寧的表哥、溪州鄉前鄉長黃盛祿也被歸為新潮流系，稱很久沒跟吳音寧見面及談話，不知她要掌台肥。

吳音寧住彰化縣溪州鄉，本屆立委選舉，吳音寧競選區域立委失利，外界認為她仍有意再參選下屆立委，據悉，綠營內部也有耳語指吳甚至有參選縣長的企圖心。但溪州政界指出，本屆溪州鄉長已兩任，吳音寧最近一年在鄉內大小活動跑得非常勤快，明眼人都感受她參選下屆鄉長的熱情，很多政治人物到國營事業就不會再回地方參選，吳若進台肥，將中止她參選溪州鄉長、甚至立委的政治之路。

彰化綠營人士表示，吳音寧加入民進黨以後，與父親、表哥同屬新潮流系，前總統蔡英文賞識文青，吳音寧被稱「小英女孩」劃歸英系，其實她沒離開新潮流，台肥官派董事一職並非從天上掉下來，應與派系運作有關。

黨內派系人士表示，吳音寧雖是「小英女孩」，但並非「英系」，吳音寧和賴清德關係也友好，獲得拔擢不意外；不過，也有黨內人士說，台肥現任董事長李孫榮向來是賴清德十分信任的學界友人，與賴的關係更是密切，如今這樣的人事「調度」有點令人不解。

綠營人士稱，中央分配利益應公平一點，若台肥董事長一職真給吳音寧，賴清德總統將難以服眾，「二○二八恐不好選」。另有綠營民代也表示，派系治理應接地氣，中央應先了解基層想法再作規畫，忽然丟出這樣決定，讓基層不知如何面對廣大支持者。

地方政界人士指出，吳音寧是否適任台肥董座不能用印象打分數，要看學經歷和過去擔任北農總經理時的表現，但只能說新潮流勢力坐大已「不演了」，在大罷免之後行事仍不避諱，不顧社會觀感。

商品推薦