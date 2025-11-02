正國會先挺後退 林岱樺又當孤鳥
民進黨高雄市長初選，派系角力暗潮洶湧，林岱樺身陷涉貪官司，但堅持參選到底，昨晚岡山首場造勢晚會原被視為重振旗鼓的首役，卻因同屬正國會成員「先挺後退」而蒙上陰影，戲劇性轉折讓她再陷孤軍奮戰，最終能否逆襲，僅能靠20多年來服務基層的底氣突圍。
當過7屆立委的林岱樺是高雄綠營戰將，民調與基層實力俱足，一起詐領助理費案卻讓她從領先者變爭議人物。不過她仍決定選到底，更率先辦造勢活動說明涉案原委，訴諸選民討公道。
岡山晚會被視為試金石，正國會掌門人林佳龍在舉辦前夕背書，以「不貪不取」替她洗白，派系成員王義川、卓冠廷等4人也規畫站台，不料引發強烈反彈，王最後宣布不出席，一句「我怎麼可能挺貪汙的人」，形同打臉林佳龍也對林岱樺補刀，演成24小時內派系從力挺到全員缺席的尷尬局面。
林岱樺20多年立委生涯累積可觀的基層能量，問鼎高雄縣長及高雄市長之路卻坎坷萬分。1年前她最先表態角逐下屆高雄市長，幾波民調屢衝高峰，過程卻碰上詐領助理費及政治獻金案收網，人設重創，儘管廉政會未對她停權、依法仍具初選資格，但戰得辛苦。
此次她代表正國會在高雄爭大位、闢疆土，最艱困的時刻派系想介入拉抬而不得，且落得進退失據，這場風波讓她再重回單打獨鬥態勢，能否拚過初選，僅能靠她與父親林三郎兩代在基層服務的底氣支撐，能否逆風而起，端看選民最後抉擇。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言