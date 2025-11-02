快訊

還在爭論AI是不是泡沫？ 泡沫早已洩氣…OpenAI恐面臨2種命運

正國會先挺後退 林岱樺又當孤鳥

聯合報／ 本報記者郭韋綺王昭月

民進黨高雄市長初選，派系角力暗潮洶湧，林岱樺身陷涉貪官司，但堅持參選到底，昨晚岡山首場造勢晚會原被視為重振旗鼓的首役，卻因同屬正國會成員「先挺後退」而蒙上陰影，戲劇性轉折讓她再陷孤軍奮戰，最終能否逆襲，僅能靠20多年來服務基層的底氣突圍。

當過7屆立委的林岱樺是高雄綠營戰將，民調與基層實力俱足，一起詐領助理費案卻讓她從領先者變爭議人物。不過她仍決定選到底，更率先辦造勢活動說明涉案原委，訴諸選民討公道。

岡山晚會被視為試金石，正國會掌門人林佳龍在舉辦前夕背書，以「不貪不取」替她洗白，派系成員王義川、卓冠廷等4人也規畫站台，不料引發強烈反彈，王最後宣布不出席，一句「我怎麼可能挺貪汙的人」，形同打臉林佳龍也對林岱樺補刀，演成24小時內派系從力挺到全員缺席的尷尬局面。

林岱樺20多年立委生涯累積可觀的基層能量，問鼎高雄縣長及高雄市長之路卻坎坷萬分。1年前她最先表態角逐下屆高雄市長，幾波民調屢衝高峰，過程卻碰上詐領助理費及政治獻金案收網，人設重創，儘管廉政會未對她停權、依法仍具初選資格，但戰得辛苦。

此次她代表正國會在高雄爭大位、闢疆土，最艱困的時刻派系想介入拉抬而不得，且落得進退失據，這場風波讓她再重回單打獨鬥態勢，能否拚過初選，僅能靠她與父親林三郎兩代在基層服務的底氣支撐，能否逆風而起，端看選民最後抉擇。

