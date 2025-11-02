湧大批支持者！林岱樺高雄岡山造勢 喊「一定會勝利」

身陷助理費風暴的民進黨立委林岱樺昨晚在岡山舉辦「三山造勢」首場晚會，現場湧入大批支持者，上百輛遊覽車停滿會場周邊，她激動喊出「這是高雄奇蹟」，更數度哽咽，指自己因民調第一、聲勢最高遭打壓，被政治追殺、司法糟蹋。她對選民信心喊話，「局勢正在翻轉，我們一定會勝利」。

林岱樺多次指出因詐領助理費等案遭檢調追殺，高雄地檢署均強調檢方秉持毋枉毋縱原則，依照嚴格程序認定事實及適用法律，所有案件均可受檢視公評，從無任何政治考量。

民進黨高雄市長黨內初選白熱化，隸屬正國會的外交部長林佳龍、民進黨發言人卓冠廷等人在社群發文挺林岱樺引發爭議。民進黨秘書長徐國勇昨表示，現值黨內初選，中央黨部所有選務人員須維持公正、中立，每個人都有自己屬意人選，但不能表態，初選一定公平、公開、公正。

林岱樺造勢晚會主辦方喊出現場逾3萬人，林岱樺說，與鄉親打破派系包辦與壟斷，以在地相挺的基層實力拚出史無前例的萬人爆場。

儘管正國會成員王義川等人昨天都缺席，林岱樺說，這段期間雖遭受打壓、抹黑，但和鄉親一起創造奇蹟，代表高雄人的志氣、勇氣與爭氣。8個月來她配合檢調與廉政會程序忍辱沉默，看到鄉親相挺，內心充滿感動，「這是我用生命回報高雄鄉親信任的時刻」，這場造勢沒有山頭、沒有派系，高雄市民才是最大咖。

林岱樺說，她25年來服務基層，民調第一是因服務、問政、打拚第一，正因如此才成為被攻擊、起訴的目標，「清清白白竟被檢調用助理費追殺，扭曲證人口白，編造死人的筆錄，硬要凹我貪汙，這是政治追殺、司法迫害」。

「民調拚不過就用謠言糟蹋、用檢調追殺」她說，高雄不是由檢調決定，派系包山包海，「高雄人打不倒，林岱樺也打不倒」。講到激動處她仰頭呼喊「天公伯有看到我的眼淚嗎？我求的是一個公道！」支持者隨即高喊「挺岱樺、顧高雄」。

