乘著AI大浪 林信義靠產業外交讓世界看見台灣

中央社／ 慶州1日電
APEC領袖代表林信義。聯合報系記者張文馨／攝影
APEC領袖代表林信義。聯合報系記者張文馨／攝影

人工智慧（AI）浪潮席捲全球，台灣憑著半導體、資通訊產業的強悍實力，立足於AI供應鏈制高點。今年APEC峰會通過的「慶州宣言」，探討AI與人口結構變化挑戰，APEC經濟體爭相探詢台灣如何培育高科技產業，台灣也大方分享經驗，凸顯台灣APEC領袖代表林信義靠著產業外交，讓世界看見台灣。

今年因川習會、關稅談判、日韓新元首上任等話題，讓2025年亞太經濟合作會議（APEC）充滿看點，但這也讓林信義肩負向國際傳達台灣理念的任務，難度升級。

不過林信義維持一貫的沉穩態度，按照自己的步調進行。

林信義在APEC峰會上，把握國際舞台，大方分享台灣經驗，從高科技產業的歷史脈絡，政府如何扶植、法規設計，到企業如何配合，以「台灣經驗」抓住全球眼光。

媒體觀察，在領袖峰會上，許多領袖代表對台灣AI實力、產業模式表達高度興趣，積極謀求合作意願，代表美國出席的財政部長貝森特更與林信義於場邊會談，時間長達40分，想了解台灣如何建立高科技聚落，以及發展的歷史脈絡，並確認對台灣發展模式的理解是否正確。

在企業峰會場合上，聚焦AI議題的氛圍更加明顯。與會人士直言，幾乎所有場合都在談AI，即便不是與AI直接相關的主題，還是在談AI，因為AI已經不是飛在天上的概念，而是確實可以促成區域合作。

今年林信義率領的台灣代表團，也一再傳遞同樣訊息，台灣樂意且期待與其他理念相近經濟體展開合作，就連過去處於競合的韓國，今年也確立「合作大於競爭」的基調。

林信義公開回應韓國媒體，台韓合作有助於提升區域供應鏈韌性，並細數他對韓國的了解，記者會結束後，他更主動與韓媒致意、閒聊，展現親和力，可看出端倪。

當林信義被問及「給自己打幾分」，他不替自己打分數，不過林信義提到，從會議氛圍、場邊觀察，都可以看出，台灣乘著AI浪潮，以產業實力為基礎，已經走出嶄新的外交道路。

APEC峰會今天圓滿落幕，林信義順利達成總統賴清德交付的3項任務，背後靠的是長年經驗積累，公私部門紮實閱歷，以及他隨時隨地「做功課」的拚勁。

台灣領袖代表林信義女兒林玟萱分享，林信義在APEC會議期間，一有空檔就在翻閱資料，持續以螢光筆劃重點，「螢光筆用掉很多隻，一直讀、一直改、一直更新」。

媒體詢問，如果總統賴清德明年再次徵詢，是否會4度代表台灣出席2026年APEC峰會，林信義表示，光是應付這次會議已經很忙了，沒時間想這問題。林玟萱則說，為人子女，總是有些私心，「畢竟父親已經快要是八旬老翁，希望有更多時間回歸家庭」。

