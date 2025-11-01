快訊

第25號「海鷗」颱風生成 最新預測路徑、對台灣影響曝光

吳介民：相對貧窮將成民粹溫床 民進黨需下決心解決

吳介民：相對貧窮將成民粹溫床 民進黨需下決心解決

中央社／ 台北1日電

中研院社會所研究員吳介民今天出席公民論壇時表示，他正面看待半導體發展，但台積電與半導體業發展越好，台灣就會有人相對更貧窮，這會成為民粹主義與煽動家的溫床；抗中前必須溫飽，民進黨一定要痛下決心，解決相對貧窮這件事。

辜寬敏基金會今天舉行「世代接力，公民力量再集結」論壇，邀請民進黨立委范雲、沈伯洋，經民連召集人賴中強、辜寬敏基金會執行長楊宗澧、中央研究院社會學研究所研究員吳介民、台灣安保協會副秘書長何澄輝等人演說。

由於中國重慶公安局日前公告將對沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，論壇現場與會民眾也高舉「我們都是沈伯洋」、「我是頑固台獨分子」等標語聲援。

吳介民在演講時重申「脫中入北」概念，並以不同時期投資數據佐證，指台灣的經濟已經結構性轉向以美、日、歐為主的全球北方，台灣的世界地位已從半邊陲，正式進入全球北方的核心。

提問環節時，吳介民談及矽盾議題時表示，美國不喜歡台灣的「矽盾」說法，因為矽盾的本質是全球半導體供應鏈複雜且互賴，台灣是處在高階製造獨占的重要節點；日本的光阻劑、荷蘭艾司摩爾（ASML）曝光設備也是產業鏈的鎖喉點，但未被視為危險之處，關鍵差異是台灣在抗中最前線。

談及台積電赴美設廠引發疑慮，吳介民認為，只要能確保研發總部留在新竹，擴張設廠對台灣有益處，因為不僅能對台灣內部的土地、電力、水、人才等問題減壓，還能作為台灣首家跨國企業，成為國力延伸。

吳介民表示，他雖然正面看待半導體發展，但台積電與半導體業發展越好，台灣就會有一群人相對更貧窮，更討厭民進黨，這會成為民粹主義與煽動家的溫床；一般老百姓可能因為相對貧窮而對民進黨不滿，若這些問題不解決，民進黨在2028年會失去政權。

吳介民說，選民當然要抗中，但前提是要溫飽、獲得基本需求，民進黨一定要痛下決心解決好這件事，不然2028年失去政權就在眼前。

此外，新任國民黨主席鄭麗文稱俄羅斯總統普丁不是獨裁者，而是民選領袖，引發討論。辜寬敏基金會董事長王美琇今天批評，依照鄭麗文的邏輯，希特勒也不是獨裁者，但世人沒忘記希特勒屠殺猶太人，而鄭麗文也等同向世界宣告，國民黨已經跟獨裁國家站在一起，是不折不扣的威權政黨。

卸任副主席 連勝文：肩上大鎖解開「對得起國民黨了」

國民黨副主席連勝文今正式卸任，他在臉書發表感言，表示卸下重擔之後，「我相信我已經對得起這個黨了！」從今後海闊天空、任他遨...

影／高雄岡山造勢氣勢驚人 林岱樺委屈落淚談涉貪案

民進黨立委林岱樺表態參選高雄市長「選到底」，今晚在岡山舉辦造勢晚會，她在台上一度淚崩哭喊「天公伯啊！給岱樺一個公道」，會...

基隆綠營童子瑋參選市長呼聲高未表態 臉書湧勸進聲：別再撐了

民進黨下屆基隆市長人選目前呼聲最高的是議長童子瑋，但他至今對於要不要參選仍未表態，但近來行程愈來愈多，勤於走訪基層，也對...

高市早苗會晤林信義20分鐘 重申台海和平穩定、盼深化日台合作

APEC領袖代表林信義今在南韓慶州舉行記者會提到，他跟日本首相高市早苗會談；高市早苗稍早在社群平台Ｘ分享昨與林信義會談，...

乘著AI大浪 林信義靠產業外交讓世界看見台灣

人工智慧（AI）浪潮席捲全球，台灣憑著半導體、資通訊產業的強悍實力，立足於AI供應鏈制高點。今年APEC峰會通過的「慶州...

立院下週審停砍年金案 藍指兼顧衡平綠指將自食惡果

立法院下週排審國民黨團提案停砍年金法案，國民黨團強調，這是兼顧退休長者及現職公教人員的衡平修法；民進黨團表示，修法將把年...

