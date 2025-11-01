快訊

破萬支持者到場 高雄岡山造勢氣勢驚人…林岱樺一度淚崩吐11字

能否破冰？習高會雙方表情凝重 習近平「1成語開場」暗示中日關係

聽新聞
0:00 / 0:00

影／高雄岡山造勢氣勢驚人 林岱樺委屈落淚談涉貪案

聯合報／ 記者巫鴻瑋郭韋綺／高雄即時報導
林岱樺（右）手握支持者雙手，感動落淚現場有萬人到場選擇繼續與她相挺。記者郭韋綺／攝影
林岱樺（右）手握支持者雙手，感動落淚現場有萬人到場選擇繼續與她相挺。記者郭韋綺／攝影

民進黨立委林岱樺表態參選高雄市長「選到底」，今晚在岡山舉辦造勢晚會，她在台上一度淚崩哭喊「天公伯啊！給岱樺一個公道」，會後受訪時談到涉貪案，她直言「我忍了8個月」並強調她一直都配合檢調司法調查。

林岱樺聯訪時提到，是她開創了高雄奇蹟，她與支持者鄉親打破派系包辦、派系壟斷的局面，史無前例地以在地相挺的基層實力，拚出萬人爆場的驚人氣勢，這是民進黨市長黨內初選以來最大的場面，局勢正在翻轉中。

對於涉貪案遭調查，她指出，雖然遭受打壓，但她代表了高雄人的志氣，也代表高雄人的勇氣，也代表高雄人要爭氣，她可以接受任何的檢驗，但請大家不要傷害她的朋友「台灣真的很小，要團結，台灣的力量真的不容許再被切割」。

不過造勢晚會前，綠營黨內4大將不能來，林岱樺表示，今天有超過萬名高雄人到場支持她，這就是高雄在地的力量，她在接受調查的將近8個月沒有辦法做任何的施展，在民調、選對會確定時程之後，才開始啟動初選程序，讓她終於可以把自己對高雄的愛，以及她所受到的委屈一併展現出來。

她說「我忍了8個月」雖然過程委屈，但還是遵照、完全配合檢調、司法程序，完全配合廉政會，一句話都不講，只要有關案情都不講，但看到今天支持者對她的熱情，她說「這種的場面我只有做到死，我個人犧牲奉獻做到死，才能夠回報高雄鄉親對我的信任和支持」。

她也為岡山在地的傳產發聲，之所以選岡山辦首場造勢，正是因美台關稅的談判當中，是「科技賺到爆，傳統產業中小企業賠到慘」岡山是所有台灣的金屬扣件產業，全世界唯一一個非常完整的上中下游產業鏈，卻是這一波台美關稅談判當中的重災戶。

「訂單對產業才是王道」她說，不管政府怎麼樣的規畫、什麼樣的補助，訂單才是王道，在軍工產業鏈當中，不管是軍工合作、採購武器、採購之後的軍工合作，或者是現在政府編列總預算 GDP 達到3%，這就是要創造內需，讓現在的傳統產業、軍工產業整合傳統產業，讓傳統產業拿到訂單，無人機、無人艇的國家隊，就是馬上給傳統產業訂單，這也就是為什麼她要從岡山出發的原因。

岡山 林岱樺

延伸閱讀

綠營4大將缺席不減熱情！林岱樺高雄岡山造勢 支持者湧入癱瘓交通

正國會力挺喊卡！林岱樺首場岡山造勢晚會 這4人不來了

正國會集體發文挺林岱樺 徐國勇：有黨職者 黨內初選須中立

林佳龍挺林岱樺掀派系內訌 黨中央警告卓冠廷：發言人別介入

相關新聞

影／高雄岡山造勢氣勢驚人 林岱樺委屈落淚談涉貪案

民進黨立委林岱樺表態參選高雄市長「選到底」，今晚在岡山舉辦造勢晚會，她在台上一度淚崩哭喊「天公伯啊！給岱樺一個公道」，會...

高市早苗會晤林信義20分鐘 重申台海和平穩定、盼深化日台合作

APEC領袖代表林信義今在南韓慶州舉行記者會提到，他跟日本首相高市早苗會談；高市早苗稍早在社群平台Ｘ分享昨與林信義會談，...

新北選戰藍白合？蘇巧慧：自己照著「徵詢選民認同」的節奏走

民進黨日前通過徵召縣市自願報名條款，將收件至10月31日止。新北部分只有立委蘇巧慧報名，蘇巧慧今回應，提名程序就是照著機...

綠營4大將缺席不減熱情！林岱樺高雄岡山造勢 支持者湧入癱瘓交通

表態參選高雄市長的民進黨立委林岱樺今晚6時在岡山河堤公園舉辦首場的三山造勢晚會，雖然民進黨4大將突然取消出席，不過高雄支...

基隆綠營童子瑋參選市長呼聲高未表態 臉書湧勸進聲：別再撐了

民進黨下屆基隆市長人選目前呼聲最高的是議長童子瑋，但他至今對於要不要參選仍未表態，但近來行程愈來愈多，勤於走訪基層，也對...

立院下週審停砍年金案 藍指兼顧衡平綠指將自食惡果

立法院下週排審國民黨團提案停砍年金法案，國民黨團強調，這是兼顧退休長者及現職公教人員的衡平修法；民進黨團表示，修法將把年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。