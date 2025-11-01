影／高雄岡山造勢氣勢驚人 林岱樺委屈落淚談涉貪案

民進黨立委林岱樺表態參選高雄市長「選到底」，今晚在岡山舉辦造勢晚會，她在台上一度淚崩哭喊「天公伯啊！給岱樺一個公道」，會後受訪時談到涉貪案，她直言「我忍了8個月」並強調她一直都配合檢調司法調查。

林岱樺聯訪時提到，是她開創了高雄奇蹟，她與支持者鄉親打破派系包辦、派系壟斷的局面，史無前例地以在地相挺的基層實力，拚出萬人爆場的驚人氣勢，這是民進黨市長黨內初選以來最大的場面，局勢正在翻轉中。

對於涉貪案遭調查，她指出，雖然遭受打壓，但她代表了高雄人的志氣，也代表高雄人的勇氣，也代表高雄人要爭氣，她可以接受任何的檢驗，但請大家不要傷害她的朋友「台灣真的很小，要團結，台灣的力量真的不容許再被切割」。

不過造勢晚會前，綠營黨內4大將不能來，林岱樺表示，今天有超過萬名高雄人到場支持她，這就是高雄在地的力量，她在接受調查的將近8個月沒有辦法做任何的施展，在民調、選對會確定時程之後，才開始啟動初選程序，讓她終於可以把自己對高雄的愛，以及她所受到的委屈一併展現出來。

她說「我忍了8個月」雖然過程委屈，但還是遵照、完全配合檢調、司法程序，完全配合廉政會，一句話都不講，只要有關案情都不講，但看到今天支持者對她的熱情，她說「這種的場面我只有做到死，我個人犧牲奉獻做到死，才能夠回報高雄鄉親對我的信任和支持」。

她也為岡山在地的傳產發聲，之所以選岡山辦首場造勢，正是因美台關稅的談判當中，是「科技賺到爆，傳統產業中小企業賠到慘」岡山是所有台灣的金屬扣件產業，全世界唯一一個非常完整的上中下游產業鏈，卻是這一波台美關稅談判當中的重災戶。

「訂單對產業才是王道」她說，不管政府怎麼樣的規畫、什麼樣的補助，訂單才是王道，在軍工產業鏈當中，不管是軍工合作、採購武器、採購之後的軍工合作，或者是現在政府編列總預算 GDP 達到3%，這就是要創造內需，讓現在的傳統產業、軍工產業整合傳統產業，讓傳統產業拿到訂單，無人機、無人艇的國家隊，就是馬上給傳統產業訂單，這也就是為什麼她要從岡山出發的原因。

