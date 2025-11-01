基隆綠營童子瑋參選市長呼聲高未表態 臉書湧勸進聲：別再撐了

民進黨下屆基隆市長人選目前呼聲最高的是議長童子瑋，但他至今對於要不要參選仍未表態，但近來行程愈來愈多，勤於走訪基層，也對多項市府施政提出批判，他的臉書貼文也有不少勸進留言，有支持者說「別再撐了，直接宣布，我們支持你。」

童子瑋今天在臉書貼文到安樂區三民里「福德宮」參拜，他說，福德宮主祀的福德正神，就是「土地公伯」，長久以來庇佑著地方居民，從日常祈求平安，到各方眾神的誕辰廟會。

童子瑋表示，祈福之餘，他與耆老、居民交流，聽到大家談起廟宇故事和社區的發展，語氣中都帶著對於這塊土地的深厚感情。隨著基隆從早年的港口漁村，蛻變成今日的港都新貌，福德宮承載了每一個時代不同的庇護與祈願。

童子瑋並說，在追求發展與建設之餘，更需要兼顧文化與地方信仰的根基，讓生活在這裡的人安居樂業，既看得到未來，也能持續感受到人情與信仰的溫暖。願福德正神讓這座城市的故事，在日常裡一代又一代地續寫下去。

童子瑋今天也發布新聞稿，指議會監督有成，基隆市府針對豬肉攤商公布紓困方案，加碼補助 1 萬元。他說，針對非洲豬瘟禁運禁宰對市場生計帶來的影響，議會上次通過臨時動議，要求市政府立即研議可行的租金減免與補貼方案。

童子瑋說，議會會繼續為大家把關，確保市府的紓困方案能夠快速且有效地落實，並要求市府做好後續的滾動調整，全力陪伴大家度過難關。

幕僚表示，目前正在開定期會，議長以議會工作為主，其他並無回應。

童子瑋臉書貼很多走訪基層貼文，有不人留言加油，也有勸進聲，有人留言「別再撐了，直接宣布，我們支持你。」、「最接地氣又親民，祝您更上層樓」。但也有人說，當議長非常合適，可要繼續啊。

商品推薦