APEC峰會落幕 林信義：全心全力投入完成總統交付任務
2025年亞太經濟合作會議（APEC）今天圓滿落幕，台灣APEC領袖代表林信義表示，他全心全力投入這場APEC會議，讓台灣成為被世界看見的重要舞台，他也盡力完成總統賴清德交付3大任務，與樂意跟理念相近的經濟夥伴，分享發展半導體等先驅產業經驗。
林信義今天於領袖代表國際記者會表示，他在APEC會議上分享台灣半導體供應鏈經驗，是由政府發展、政策引導，以及民間共同努力打造的成果，包含聚落、研發團隊、租稅優惠、人才培育等，許多會員體對此非常感興趣。
而賴總統交付的3項任務，包括台灣正從「製造」轉向「創造」，樂意跟理念相近的經濟夥伴，分享發展半導體等先驅產業經驗。台灣也正加速推動以人為本的AI發展，作為實現APEC願景的助力。
林信義告訴現場媒體，這次出席APEC，不僅是參與一場經貿盛會，更是讓台灣被世界看見的重要舞台，透過會議、雙邊交流，展現台灣在經濟體系中的貢獻，他已盡力完成賴總統交付的3大任務。
媒體詢問，林信義此行為自己打幾分。林信義表示，他為了這次會議，全心全力投入，但分數不是自己打，他沒有為自己打分數。
媒體追問，如果2026年賴總統詢問，是否會繼續擔任領袖代表。林信義說，光是應付這次會議，已經花非常多時間，沒有去想其他問題，而且「這是苦差事啊」。
