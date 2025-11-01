高市早苗會晤林信義20分鐘 重申台海和平穩定、盼深化日台合作

APEC領袖代表林信義今在南韓慶州舉行記者會提到，他跟日本首相高市早苗會談；高市早苗稍早在社群平台Ｘ分享昨與林信義會談，希望深化日台務實合作，賴清德總統轉發高市推文。

我代表團說明，雙方會晤約20分鐘，會中雙方重申台日共享基本價值，也互為經貿關係及人員往來十分密切的重要夥伴及友人，期盼台日友好關係持續深化。

據轉述，林信義代表賴總統再次對高市表示誠摯祝賀，並祝福日本政府在高市帶領下順利推動各項國政，也期待台日能在AI、數位貿易、經濟、防災等相關議題強化合作關係。

我代表團說，高市重申日本對台海和平及穩定的重視，也對台灣最近發生的自然災害表示慰問，期待在各領域與台灣深化實務合作、支持台灣有意義地參與國際組織。

對此，林信義感謝高市及日本政府在重要國際場合多次強調台海和平穩定的重要性以及長年對台灣的支持和情誼，期盼雙方持續深化交流合作關係，共同為印太地區的繁榮及穩定發展而努力。

