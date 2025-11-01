立院下週審停砍年金案 藍指兼顧衡平綠指將自食惡果

立法院下週排審國民黨團提案停砍年金法案，國民黨團強調，這是兼顧退休長者及現職公教人員的衡平修法；民進黨團表示，修法將把年改成果化為烏有，害了還沒退休的公教人員，國民黨會自食惡果。

國民黨立法院黨團日前宣布，啟動停砍公教年金修法。立法院司法及法制委員會5日排審國民黨團、立委所提的公務人員退休資遣撫卹法。修法重點包括修正退休所得替代率自民國113年1月1日起不再調降或終止適用，或於114年後不再調降，以及審定退休所得隨在職人員調薪重新計算或按消費者物價指數（CPI）累計成長率調整。

國民黨團今天透過新聞稿指出，過去民進黨政府推動軍公教年改，不但汙名化軍公教人員，不顧信賴保護原則，違反政府對軍公教人員的退休年金的法定承諾；且現在物價飛漲，軍公教退休年金還在不斷調降，造成退休軍公教人員晚年生活吃緊，部分長者的生活更是無以為繼。

國民黨團表示，推動修法主要是將軍公教年金的所得替代率停止持續調降，在物價高度波動時，年金應隨物價定期檢討調整，以維繫對國家長期付出貢獻的公教退休人員的晚年生活。此次修法是停止調降，不是回復過去所得替代率，是兼顧退休長者及現職公教人員的衡平修法，在兼顧世代、永續發展的前提下進行修正。

國民黨團指出，本次修法已列黨團最優先法案，相關待審法案已完成報告、詢答及公聽會的召開，相關程序完備。政府本於照顧全民退休老年生活的責任及義務，在現今物價飛漲、對美關稅衝擊下，應比照對勞保年金的逐年撥補，政府必須扛起責任照顧軍公教人員退休生活。

民進黨團幹事長鍾佳濱受訪表示，蔡政府時期推動年金改革，是為了消極避免年金破產，但國民黨團這次推動的修法，完全背離當初年金改革的終極目標，甚至將年金不破產的成果化為烏有。

至於是否以議事攻防應戰，鍾佳濱說，過去1年的立法院已證明，議事攻防於在野多數蠻橫的情況下，沒有太大意義，他坦言擋不住這樣倒退修法。

鍾佳濱強調，法案一旦改下去，不是全民受害，而是害了繳年金、還沒退休的公教人員；國民黨始終將公教人員視為選票，這個修法雖討好退休族，卻害了在職的公教人員，國民黨會自食惡果。

民眾黨團總召黃國昌透過文字表示，黨團下週會以記者會說明態度。

