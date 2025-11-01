快訊

M1A2T臂章1字樣挨轟「國軍降格台軍」 軍方：凸顯專屬性

早上才在臉書發文…資深音樂人屠穎驚傳離世 齊豫演唱會緊急取消

聽新聞
0:00 / 0:00

新北選戰藍白合？蘇巧慧：自己照著「徵詢選民認同」的節奏走

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
立委蘇巧慧今回應，提名程序就是照著機制走，她會持續努力，讓自己是這一次民進黨最強棒，決定參選新北市長這一局，是因為對新北有期待，希望用自己的能力，讓這座城市更好。記者江婉儀／攝影
立委蘇巧慧今回應，提名程序就是照著機制走，她會持續努力，讓自己是這一次民進黨最強棒，決定參選新北市長這一局，是因為對新北有期待，希望用自己的能力，讓這座城市更好。記者江婉儀／攝影

民進黨日前通過徵召縣市自願報名條款，將收件至10月31日止。新北部分只有立委蘇巧慧報名，蘇巧慧今回應，提名程序就是照著機制走，她會持續努力，讓自己是這一次民進黨最強棒，決定參選新北市長這一局，是因為對新北有期待，希望用自己的能力，讓這座城市更好。

截至民進黨登記時間截止，新北市部分只有蘇巧慧登記，蘇巧慧表示，昨天報名機制已經截止，人選的部分如同大家所看到，民進黨是個非常有制度的政黨，所以提名程序就是照著機制走，現在徵詢的時間截止，接下來就會由選對會，考量各種因素之後做出建議，那在經過中執會通過、主席提名，一切就是照著程序走。

蘇巧慧表示，她自己會持續努力，不但讓自己是這一次民進黨最強棒，也會帶領新北隊成為最強棒，希望大家可以一起為新北好。

對於新北是否會出現藍白合的狀況，蘇巧慧表示，她決定參選新北市長這一局，始終因為她對這個城市有想像、有希望、有期待，希望能夠用自己的能力，讓這座城市更好，所以自己的競選節奏，希望徵詢選民的認同，也是照著這個節奏走，至於其他政黨、其他候選人，應該由他們自己來決定，他們怎麼向選民訴說他們的政見。

另外，新北市前議員張瑞山18日因病過世，10月30日在板殯舉辦告別式，張瑞山女兒、現任市議員張維倩在臉書發文，控訴同黨議員張嘉玲侵門踏戶、假公祭真作秀，引發爭議。

蘇巧慧表示，大家都有看到張瑞山驟然辭世，都很意外也很不捨，所以完全可以理解喪家、家屬，維倩的感受，自己也有和她通過電話，維倩真的非常傷心，媽媽也真的很難過，現在她如果有情緒，大家都可以理解。

蘇巧慧表示，至於這兩天看到的新聞狀況，議員們其實都很資深、也很成熟，希望他們可以坐下來，把事情講清楚，把誤會解開，大家一起繼續為這塊土地努力。

蘇巧慧 民進黨

延伸閱讀

蘇巧慧遞交參選新北市長意願書 劉和然：做好市政就是最好的政見

蘇巧慧遞交參選意願書 表態投入2026新北市長選戰

綠委張宏陸創意防詐 與師妹蘇巧慧嗨唱「愛情限時批」

民進黨選對會盤點2026選將 台北市長恐派他當黑馬

相關新聞

綠營4大將缺席不減熱情！林岱樺高雄岡山造勢 支持者湧入癱瘓交通

表態參選高雄市長的民進黨立委林岱樺今晚6時在岡山河堤公園舉辦首場的三山造勢晚會，雖然民進黨4大將突然取消出席，不過高雄支...

吳音寧接台肥批評如影隨形 她抱不平：敢改革的人被既有體制排除

台肥昨晚公告，由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧擔任農業部指派法人董事代表，成為台肥新任董事長。民進黨台北市議員林亮...

新北選戰藍白合？蘇巧慧：自己照著「徵詢選民認同」的節奏走

民進黨日前通過徵召縣市自願報名條款，將收件至10月31日止。新北部分只有立委蘇巧慧報名，蘇巧慧今回應，提名程序就是照著機...

吳音寧接台肥董座 柳采葳開酸：實習生萬聖節Cosplay？

台肥昨晚公告，由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧擔任農業部指派法人董事代表，成為台肥新任董事長。台北市議員柳采葳表示...

防海底電纜遭斷通訊 賴清德喊話立院支持海纜7法修法

賴清德總統今天到高雄台船公司出席「台北艦」成軍，及「西拉雅號」命名及下水典禮，他致詞時特別向立法院喊話，希望能夠不分黨派...

失智症政策綱領2.0花509億 近3年詐欺案仍增3.79倍

「失智症防治照護政策綱領暨行動方案2.0」至114年度預算數509.27億元，115年度中央政府總預算案更編列長期照顧服...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。