新北選戰藍白合？蘇巧慧：自己照著「徵詢選民認同」的節奏走

民進黨日前通過徵召縣市自願報名條款，將收件至10月31日止。新北部分只有立委蘇巧慧報名，蘇巧慧今回應，提名程序就是照著機制走，她會持續努力，讓自己是這一次民進黨最強棒，決定參選新北市長這一局，是因為對新北有期待，希望用自己的能力，讓這座城市更好。

截至民進黨登記時間截止，新北市部分只有蘇巧慧登記，蘇巧慧表示，昨天報名機制已經截止，人選的部分如同大家所看到，民進黨是個非常有制度的政黨，所以提名程序就是照著機制走，現在徵詢的時間截止，接下來就會由選對會，考量各種因素之後做出建議，那在經過中執會通過、主席提名，一切就是照著程序走。

蘇巧慧表示，她自己會持續努力，不但讓自己是這一次民進黨最強棒，也會帶領新北隊成為最強棒，希望大家可以一起為新北好。

對於新北是否會出現藍白合的狀況，蘇巧慧表示，她決定參選新北市長這一局，始終因為她對這個城市有想像、有希望、有期待，希望能夠用自己的能力，讓這座城市更好，所以自己的競選節奏，希望徵詢選民的認同，也是照著這個節奏走，至於其他政黨、其他候選人，應該由他們自己來決定，他們怎麼向選民訴說他們的政見。

另外，新北市前議員張瑞山18日因病過世，10月30日在板殯舉辦告別式，張瑞山女兒、現任市議員張維倩在臉書發文，控訴同黨議員張嘉玲侵門踏戶、假公祭真作秀，引發爭議。

蘇巧慧表示，大家都有看到張瑞山驟然辭世，都很意外也很不捨，所以完全可以理解喪家、家屬，維倩的感受，自己也有和她通過電話，維倩真的非常傷心，媽媽也真的很難過，現在她如果有情緒，大家都可以理解。

蘇巧慧表示，至於這兩天看到的新聞狀況，議員們其實都很資深、也很成熟，希望他們可以坐下來，把事情講清楚，把誤會解開，大家一起繼續為這塊土地努力。

商品推薦