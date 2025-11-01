指台韓產業優勢鮮明互補 林信義：聯手可強化供應鏈韌性

AI時代來臨，不只產業結構轉變，也將深化區域結盟。台灣APEC領袖代表林信義今天表示，台灣與韓國產業優勢鮮明互補，為區域供應鏈韌性提供絕對的合作基礎，樂見發掘更多可能合作機會。

2025年亞太經濟合作會議（APEC）主辦國為韓國，今年主題聚焦人工智慧（AI）等議題，並邀請輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳到韓國，希望促成更多合作機會。黃仁勳此行也宣布多項與韓國的合作計畫。

今天領袖代表國際記者會上，媒體詢問，韓國將台灣視為晶片領域競爭者，輝達宣布多項與韓國的合作計畫，是否對台灣造成影響；也有韓媒關切，如何看待台韓合作前景。

林信義表示，台灣、韓國在ICT產業鏈中，各自扮演關鍵角色，具備鮮明互補；台灣在半導體製造、封裝測試、雲端、AI硬體擁有高效率的完整生態圈，韓國則在記憶體、系統整合、消費終端，具備全球領先的強項。

林信義認為，台韓兩種優勢結合起來，將為區域供應鏈韌性提供絕對的合作基礎，樂見雙方在此基礎上，發掘更多合作機會，共同面對全球供應鏈挑戰。

代表雙部長之一的行政院政委兼國科會主委吳誠文則強調，「韓國不是對手，是台灣合作夥伴」。

吳誠文表示，台灣、韓國在全球的民主供應鏈，各自扮演關鍵角色，他並不擔心輝達與韓國合作會造成台灣任何負面影響，因為韓國的投資，日後會演變為台灣客戶，韓國建設AI工廠，需要採購台積電製造的晶片、韓國製造的記憶體，這對雙方都有好處，台韓會是合作夥伴。

商品推薦