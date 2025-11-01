指台韓產業優勢鮮明互補 林信義：聯手可強化供應鏈韌性
AI時代來臨，不只產業結構轉變，也將深化區域結盟。台灣APEC領袖代表林信義今天表示，台灣與韓國產業優勢鮮明互補，為區域供應鏈韌性提供絕對的合作基礎，樂見發掘更多可能合作機會。
2025年亞太經濟合作會議（APEC）主辦國為韓國，今年主題聚焦人工智慧（AI）等議題，並邀請輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳到韓國，希望促成更多合作機會。黃仁勳此行也宣布多項與韓國的合作計畫。
今天領袖代表國際記者會上，媒體詢問，韓國將台灣視為晶片領域競爭者，輝達宣布多項與韓國的合作計畫，是否對台灣造成影響；也有韓媒關切，如何看待台韓合作前景。
林信義表示，台灣、韓國在ICT產業鏈中，各自扮演關鍵角色，具備鮮明互補；台灣在半導體製造、封裝測試、雲端、AI硬體擁有高效率的完整生態圈，韓國則在記憶體、系統整合、消費終端，具備全球領先的強項。
林信義認為，台韓兩種優勢結合起來，將為區域供應鏈韌性提供絕對的合作基礎，樂見雙方在此基礎上，發掘更多合作機會，共同面對全球供應鏈挑戰。
代表雙部長之一的行政院政委兼國科會主委吳誠文則強調，「韓國不是對手，是台灣合作夥伴」。
吳誠文表示，台灣、韓國在全球的民主供應鏈，各自扮演關鍵角色，他並不擔心輝達與韓國合作會造成台灣任何負面影響，因為韓國的投資，日後會演變為台灣客戶，韓國建設AI工廠，需要採購台積電製造的晶片、韓國製造的記憶體，這對雙方都有好處，台韓會是合作夥伴。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言