快訊

M1A2T臂章1字樣挨轟「國軍降格台軍」 軍方：凸顯專屬性

早上才在臉書發文…資深音樂人屠穎驚傳離世 齊豫演唱會緊急取消

聽新聞
0:00 / 0:00

綠營4大將缺席不減熱情！林岱樺高雄岡山造勢 支持者湧入癱瘓交通

聯合報／ 記者巫鴻瑋郭韋綺／高雄即時報導
林岱樺表態參選高雄市長，今晚在岡山舉辦首場三山造勢晚會，湧入破萬民眾參與，造成周邊全被人車擠爆。記者巫鴻瑋／攝影
林岱樺表態參選高雄市長，今晚在岡山舉辦首場三山造勢晚會，湧入破萬民眾參與，造成周邊全被人車擠爆。記者巫鴻瑋／攝影

表態參選高雄市長的民進黨立委林岱樺今晚6時在岡山河堤公園舉辦首場的三山造勢晚會，雖然民進黨4大將突然取消出席，不過高雄支持者卻熱情不減，不到晚間6時會場就已湧入上萬人，周邊交通更被人車擠爆近乎癱瘓，不少民眾搭火車、捷運、公車轉乘，徒步數十分鐘也要趕到會場支持林岱樺參選高雄市長。

林岱樺三山造勢晚會原定會有民進黨立委王義川、黃秀芳、陳秀寶及身兼民進黨發言人的新北市議員卓冠廷站台相挺，就連正國會掌門人、外交部長林佳龍都透過社群媒體力挺同屬派系的林岱樺選高雄市長，不料卻引發民進黨內派系圍剿，導致原本要出席站台的幾人也紛紛取消行程。

不過林岱樺的支持者熱情不減，不少支持者都是從高雄各地特地趕來，下午4時許開始會場就已經陸續出現人潮，隨著天色漸暗，雖然活動晚間6時才開始，但下午5時過後，會場就已經湧入破萬民眾，造成岡山河堤公園周邊道路全數近乎癱瘓，大批警力出動維持交通秩序。

林岱樺此次召開造勢晚會，團隊除了岡山場，還將在12月舉辦旗山場及明年1月鳳山場，希望重新集結支持者力量。今晚首場岡山的造勢晚會，林岱樺預計晚間6時31分登台，除了向支持者說心裡話，還要藉大合唱凝聚支持力量。

林岱樺表態參選高雄市長，今晚在岡山舉辦首場三山造勢晚會，湧入破萬民眾參與，造成周邊全被人車擠爆。記者巫鴻瑋／攝影
林岱樺表態參選高雄市長，今晚在岡山舉辦首場三山造勢晚會，湧入破萬民眾參與，造成周邊全被人車擠爆。記者巫鴻瑋／攝影
林岱樺表態參選高雄市長，今晚在岡山舉辦首場三山造勢晚會，湧入破萬民眾參與，造成周邊全被人車擠爆。記者巫鴻瑋／攝影
林岱樺表態參選高雄市長，今晚在岡山舉辦首場三山造勢晚會，湧入破萬民眾參與，造成周邊全被人車擠爆。記者巫鴻瑋／攝影

林岱樺 民進黨 高雄市

延伸閱讀

正國會力挺喊卡！林岱樺首場岡山造勢晚會 這4人不來了

正國會集體發文挺林岱樺 徐國勇：有黨職者 黨內初選須中立

林佳龍挺林岱樺掀派系內訌 黨中央警告卓冠廷：發言人別介入

【重磅快評】川習會前挺林岱樺 林佳龍切換角色賭太大

相關新聞

綠營4大將缺席不減熱情！林岱樺高雄岡山造勢 支持者湧入癱瘓交通

表態參選高雄市長的民進黨立委林岱樺今晚6時在岡山河堤公園舉辦首場的三山造勢晚會，雖然民進黨4大將突然取消出席，不過高雄支...

吳音寧接台肥批評如影隨形 她抱不平：敢改革的人被既有體制排除

台肥昨晚公告，由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧擔任農業部指派法人董事代表，成為台肥新任董事長。民進黨台北市議員林亮...

新北選戰藍白合？蘇巧慧：自己照著「徵詢選民認同」的節奏走

民進黨日前通過徵召縣市自願報名條款，將收件至10月31日止。新北部分只有立委蘇巧慧報名，蘇巧慧今回應，提名程序就是照著機...

吳音寧接台肥董座 柳采葳開酸：實習生萬聖節Cosplay？

台肥昨晚公告，由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧擔任農業部指派法人董事代表，成為台肥新任董事長。台北市議員柳采葳表示...

防海底電纜遭斷通訊 賴清德喊話立院支持海纜7法修法

賴清德總統今天到高雄台船公司出席「台北艦」成軍，及「西拉雅號」命名及下水典禮，他致詞時特別向立法院喊話，希望能夠不分黨派...

失智症政策綱領2.0花509億 近3年詐欺案仍增3.79倍

「失智症防治照護政策綱領暨行動方案2.0」至114年度預算數509.27億元，115年度中央政府總預算案更編列長期照顧服...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。