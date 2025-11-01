綠營4大將缺席不減熱情！林岱樺高雄岡山造勢 支持者湧入癱瘓交通

表態參選高雄市長的民進黨立委林岱樺今晚6時在岡山河堤公園舉辦首場的三山造勢晚會，雖然民進黨4大將突然取消出席，不過高雄支持者卻熱情不減，不到晚間6時會場就已湧入上萬人，周邊交通更被人車擠爆近乎癱瘓，不少民眾搭火車、捷運、公車轉乘，徒步數十分鐘也要趕到會場支持林岱樺參選高雄市長。

林岱樺三山造勢晚會原定會有民進黨立委王義川、黃秀芳、陳秀寶及身兼民進黨發言人的新北市議員卓冠廷站台相挺，就連正國會掌門人、外交部長林佳龍都透過社群媒體力挺同屬派系的林岱樺選高雄市長，不料卻引發民進黨內派系圍剿，導致原本要出席站台的幾人也紛紛取消行程。

不過林岱樺的支持者熱情不減，不少支持者都是從高雄各地特地趕來，下午4時許開始會場就已經陸續出現人潮，隨著天色漸暗，雖然活動晚間6時才開始，但下午5時過後，會場就已經湧入破萬民眾，造成岡山河堤公園周邊道路全數近乎癱瘓，大批警力出動維持交通秩序。

林岱樺此次召開造勢晚會，團隊除了岡山場，還將在12月舉辦旗山場及明年1月鳳山場，希望重新集結支持者力量。今晚首場岡山的造勢晚會，林岱樺預計晚間6時31分登台，除了向支持者說心裡話，還要藉大合唱凝聚支持力量。

林岱樺表態參選高雄市長，今晚在岡山舉辦首場三山造勢晚會，湧入破萬民眾參與，造成周邊全被人車擠爆。記者巫鴻瑋／攝影 林岱樺表態參選高雄市長，今晚在岡山舉辦首場三山造勢晚會，湧入破萬民眾參與，造成周邊全被人車擠爆。記者巫鴻瑋／攝影

商品推薦