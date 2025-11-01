接見北卡州長 總統：盼台美關稅談判達成雙贏結果

總統賴清德昨天接見美國北卡羅萊納州長史坦，感謝上任第1年就率團訪台，以行動展現對台灣的重視與情誼。總統表示，台灣將持續深化與美國經貿關係，期盼在雙方努力下，對等關稅談判儘快達成互利雙贏的結果。

總統府今天發布新聞稿表示，賴總統10月31日下午接見北卡羅萊納州長史坦（Josh Stein）訪團致詞時表示，歡迎史坦上任後第1年就率團訪問台灣，這是北卡羅萊納州的州長睽違25年後再次來訪，不僅展現對台灣的重視與情誼，也代表雙邊關係將更上一層樓。

總統指出，台灣與北卡州締結姊妹關係已超過40年，有多家台灣企業前往北卡州投資，2023年北卡州也在台灣設立海外第9個辦事處，並以台灣為核心基地，連結東南亞及中國等亞洲市場，建立緊密的合作網路。

總統說，北卡州不僅擁有高素質人力與友善投資環境，也有全美最大研究型科學園區「三角科學園區」（Research Triangle Park, RTP），匯聚許多產官學研人才及資源，目前以資訊科技、汽車製造以及生醫製藥為主要產業，而這些領域亦是台灣的強項產業。

總統感謝北卡州教育廳今年8月同意將台灣的「華語文測驗」納入北卡州「雙語徽章」架構，並感謝北卡州議會連續5年通過友台聲明，不僅支持台灣的國際參與，也支持洽簽「台美雙邊貿易協定」。

總統提到，近期美國關稅政策雖然為世界經貿秩序帶來挑戰，但也為台美經貿合作創造新契機，台灣將持續深化與美國的經貿關係，並期盼在雙方共同努力下，對等關稅談判能儘快達成互利雙贏的結果。

史坦致詞時表示，對受到颱風樺加沙影響的民眾及不幸罹難者的家屬致上慰問之意，此行首次造訪台灣，已被這座島嶼展現的驚人活力與創新精神深深打動，也深刻體會到台灣與北卡州的夥伴關係，具有極大的潛力。

史坦指出，北卡州的經濟發展與台灣的「五大信賴產業」高度契合，期待雙方持續深化經貿往來，讓穩固的經貿關係最終轉化為深厚的文化連結，讓人民關係更緊密，共同創造美好的未來。

此外，副總統蕭美琴也在臉書發文說，北卡羅萊納州的州長睽違25年後再次訪台，對她來說別具意義，因為她的母親也來自北卡州，阿帕拉契山脈的廣袤山林一直深植在記憶裡。感謝州長史坦率團親自來訪，展現對台灣的高度重視與深厚情誼。

外交部今天表示，部長林佳龍昨天接見北卡州長史坦時指出，北卡州是美國高科技、人工智慧及精密機械等領域最具發展實力的地點之一，具豐沛高科技人才培育能量，更有完整的科技產學生態系統，是台灣在相關領域的最佳合作夥伴。

