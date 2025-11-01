陳明祺：中國曲解2758號決議 欲將台灣問題內政化

外交部政務次長陳明祺今天指出，近年來中國對台灣進行「法律戰」，目的在於實現其「一個中國」原則，並以曲解聯合國大會第2758號決議作為武器，試圖將台灣問題「內政化」，為未來侵犯台灣創造法理基礎。

陳明祺今天出席台灣新世紀文教基金會28週年感恩募款餐會並發表演說，他表示，為因應中國的惡意威脅，並確立一套以台灣為主體的主權論述，外交部長林佳龍邀請國內學者專家開會、產出完整論述，並於7月7日出席世界國際法學會與美國國際法學會2025年亞太研究論壇時，首度提出台灣主權的法理新論述。

陳明祺說，林佳龍在致詞時提到，二戰結束後，具有國際法效力的「舊金山和約」取代了「開羅宣言」跟「波茨坦公告」等政治聲明，而舊金山和約並未將台灣交給中華人民共和國，中華人民共和國從未統治過台灣。在此意義之下，中國對台灣的文攻武嚇是赤裸裸的威脅與侵略。

回顧台灣歷史，陳明祺表示，台灣從1980年代中期，開啟由下而上的政治自由化跟民主化轉型，並在1996年首次完成總統直接選舉；至此，中華民國政府的中央行政、立法代表皆由台灣人民選出，也確立中華民國台灣跟中華人民共和國的存在現狀，這是一個客觀事實。

陳明祺指出，各國和國際組織的相繼表態，顯示國際對2758號決議文的理解已逐漸趨於正確，瞭解該決議文並未提及台灣，更沒有排除台灣的國際參與。台灣作為一個民主國家，是國際社會的良善力量，是全球抵禦威權勢力擴張的前沿，現在的台灣已經是世界的台灣。

台灣新世紀文教基金會創辦人陳隆志透過預錄影片表示，台灣是一個在逆境中成長的國家，長期以來，台灣人民不僅克服惡劣的歷史環境，創造台灣經濟奇蹟，促進全球科技發展，更爭取民主自由的普世價值、落實人權理念，這是身為台灣人的光榮與驕傲。

陳隆志說，國際社會已認清「台灣存在的重要性」，近年來美國、日本、英國、澳洲等主要民主國家，嚴肅面對中國刻意恫嚇與片面改變現狀的行為，拒絕接受「一個中國」原則；台灣問題已非中國內政問題，台海安全是全世界關切的重要事項，國際民主社會選擇與台灣站在一起，合力對抗來自中國的威脅，是共同的價值，也符合共同利益。

