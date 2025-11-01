大陸主辦2026年APEC 我外交部：要求確保人員安全保障

快訊

中央社／ 慶州1日電

2026年亞太經濟合作會議（APEC）將由中國主辦，外界高度關注台灣是否能順利與會，以及安全是否受保障。外交部表示，台灣以及各經濟體都有疑慮，會持續與各經濟體保持聯繫，希望中國確實履行承諾，確保順利與會。

為期2天的APEC第32次領導人非正式會議今天在韓國慶尚北道慶州市落幕。下一屆峰會預計明年11月於中國廣東深圳舉行。

媒體關注，中國主辦APEC，是否影響台灣權益。外交部國際組織司司長孫儉元表示，APEC核心原則是所有會員平等參與，這也是APEC順暢運作且維持和諧的重要關鍵。

孫儉元指出，中國申請主辦2026年APEC大會時，台灣當時直接向中國提出相關質疑，包括是否能確保平等參與，以及台灣人員至中國開會的人身安全是否能獲得保障，並要求中國做出保證，此外，不只是台灣，很多理念相近經濟體都有疑慮，共同促成中國做出書面承諾。

孫儉元表示，會持續在APEC架構下，與經濟體各保持聯繫與溝通，希望要求中國確實履行承諾，確保平順與會，所有人員的人身安全獲得保障。

APEC 外交部

