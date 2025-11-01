吳音寧接台肥批評如影隨形 她抱不平：敢改革的人被既有體制排除

台肥昨晚公告，由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧擔任農業部指派法人董事代表，成為台肥新任董事長。民進黨台北市議員林亮君今在臉書發文力挺，指吳音寧是做實事，敢改革的人，往往是既有體制最想排除的對象，但也是台灣最需要的力量。

林亮君說，吳音寧對有些人而言，是眼中釘、肉中刺。從2017年擔任北農總經理，一路到挑戰彰化立委，對她農業專業的質疑、惡毒的批評如影隨形。

為什麼吳音寧總是會遭受這些攻擊？林亮君指出，台灣的農業地方勢力盤根錯節，各系統為了自身利益爭來鬥去，但她無畏挑戰既得利益者，正是屢遭攻擊的原因。

她說，與雲林張家關係密切的韓國瑜擔任北農總經理期間，大家可能只記得議場言辭交鋒的金句。但當時議會對北農菜價波動、濫發獎金種種亂象是砲聲隆隆，韓國瑜黯然請辭。

林亮君指出，在吳音寧上任後，將獎金制度化，比照國營企業，讓共同努力的員工盡可能公平被對待。成立農藥檢驗實驗室，更是全國首例將分析質譜儀運用在果菜批發市場，確保消費者都能吃得安心。還開辦產銷履歷專區，透過媒合平台穩定有機食材的供給與價格，也能讓業者節省成本。

林亮君表示，誰比較專業，誰真正為農民、消費者著想，不必多言。但正派、踏實的人，必須得到社會正確的評價。 台北市議員林亮君。圖／取自林亮君臉書

