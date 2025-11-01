快訊

怒轟粿粿慣性說謊！范姜彥豐再發聲明回擊 心碎喊毀了我們這個家

豬隻禁運禁宰7日可望解禁？ 陳駿季：下周是關鍵時刻、周一公布疫調

APEC官方畫面曝光 台灣領袖代表親揭「與習近平0互動」原因

吳音寧接台肥批評如影隨形 她抱不平：敢改革的人被既有體制排除

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
民進黨台北市議員林亮君今在臉書發文力挺吳音寧，指她是做實事，敢改革的人。圖／取自林亮君臉書
民進黨台北市議員林亮君今在臉書發文力挺吳音寧，指她是做實事，敢改革的人。圖／取自林亮君臉書

台肥昨晚公告，由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧擔任農業部指派法人董事代表，成為台肥新任董事長。民進黨台北市議員林亮君今在臉書發文力挺，指吳音寧是做實事，敢改革的人，往往是既有體制最想排除的對象，但也是台灣最需要的力量。

林亮君說，吳音寧對有些人而言，是眼中釘、肉中刺。從2017年擔任北農總經理，一路到挑戰彰化立委，對她農業專業的質疑、惡毒的批評如影隨形。

為什麼吳音寧總是會遭受這些攻擊？林亮君指出，台灣的農業地方勢力盤根錯節，各系統為了自身利益爭來鬥去，但她無畏挑戰既得利益者，正是屢遭攻擊的原因。

她說，與雲林張家關係密切的韓國瑜擔任北農總經理期間，大家可能只記得議場言辭交鋒的金句。但當時議會對北農菜價波動、濫發獎金種種亂象是砲聲隆隆，韓國瑜黯然請辭。

林亮君指出，在吳音寧上任後，將獎金制度化，比照國營企業，讓共同努力的員工盡可能公平被對待。成立農藥檢驗實驗室，更是全國首例將分析質譜儀運用在果菜批發市場，確保消費者都能吃得安心。還開辦產銷履歷專區，透過媒合平台穩定有機食材的供給與價格，也能讓業者節省成本。

林亮君表示，誰比較專業，誰真正為農民、消費者著想，不必多言。但正派、踏實的人，必須得到社會正確的評價。

台北市議員林亮君。圖／取自林亮君臉書
台北市議員林亮君。圖／取自林亮君臉書

林亮君 吳音寧 韓國瑜 台肥

延伸閱讀

吳音寧接台肥董座 柳采葳開酸：實習生萬聖節Cosplay？

吳音寧接台肥董座！黃國昌批「赤裸裸的酬庸」 要賴清德出來說清楚

批吳音寧掌台肥年薪1500萬「養肥貓」 王鴻薇：看不懂財報，有黨證就好

資歷完善、非政壇小白兔 林佳新：綠在彰化除了培養吳音寧 能指望誰？

相關新聞

吳音寧接台肥董座 柳采葳開酸：實習生萬聖節Cosplay？

台肥昨晚公告，由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧擔任農業部指派法人董事代表，成為台肥新任董事長。台北市議員柳采葳表示...

批吳音寧掌台肥年薪1500萬「養肥貓」 王鴻薇：看不懂財報，有黨證就好

台肥公司昨晚公告，由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧擔任農業部指派法人董事代表，成為台肥新任董事長，現任董事長李孫榮...

提議柯文哲寫「我在獄中的364天」 陳珮琪：完成請賴清德寫序

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案在北所羈押近一年，柯妻陳佩琪今發臉書說，她提議柯文哲寫書「我在獄中的364天」比較吸引人，還...

吳音寧接台肥批評如影隨形 她抱不平：敢改革的人被既有體制排除

台肥昨晚公告，由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧擔任農業部指派法人董事代表，成為台肥新任董事長。民進黨台北市議員林亮...

防海底電纜遭斷通訊 賴清德喊話立院支持海纜7法修法

賴清德總統今天到高雄台船公司出席「台北艦」成軍，及「西拉雅號」命名及下水典禮，他致詞時特別向立法院喊話，希望能夠不分黨派...

失智症政策綱領2.0花509億 近3年詐欺案仍增3.79倍

「失智症防治照護政策綱領暨行動方案2.0」至114年度預算數509.27億元，115年度中央政府總預算案更編列長期照顧服...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。