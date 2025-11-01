鄭麗文稱連署造假被訴司法追殺 綠：顛倒黑白

屏東地檢署偵結民進黨立委伍麗華罷免連署造假案，起訴國民黨立委許宇甄、盧縣一等9人，國民黨主席鄭麗文今天批評司法追殺。民進黨發言人吳崢回應說，睜眼說瞎話、顛倒黑白，有如她曾辯稱「普丁不是獨裁者」一般荒謬。

屏東地檢署偵辦偽造民進黨立委伍麗華罷免案提議人名冊案件，將國民黨立委盧縣一、許宇甄等9人提起公訴。國民黨主席鄭麗文今天在全代會，特地向大罷免期間身陷司法訴訟的黨工獻花致意，並批評司法追殺，所有遭受到不公不義的委屈，黨中央會作最大後盾討回來。

民進黨發言人吳崢下午表示，這並非單一事件，而是國民黨長期以來的結構性問題。今年上半年，基隆市民政處長張淵翔為了幫國民黨黨部主委衝罷免連署，違法入侵戶政系統盜取個資，最後遭判刑。如今屏東案再度曝光，凸顯藍營的政治文化根深蒂固、病入骨髓。

吳崢說，鄭麗文今天在全代會高喊要讓國民黨成為「獅群」、重建善與正義，卻在造假案指控是司法「追殺黨工」，企圖以攻擊司法轉移造假的事實，睜眼說瞎話、顛倒黑白，有如她曾辯稱「普丁不是獨裁者」一般荒謬。

吳崢強調，國民黨迄今仍未對連署造假與個資外洩事件向民眾道歉，且連黨中央幹部都牽涉其中，新舊任主席都無法置身事外。他呼籲，鄭麗文不要再讓政黨顏色與親中濾鏡蒙蔽雙眼，停止護短、停止自欺，若仍執迷不悟，只會讓國民黨繼續失信於民，為社會輿論所不容。

