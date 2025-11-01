快訊

怒轟粿粿慣性說謊！范姜彥豐再發聲明回擊 心碎喊毀了我們這個家

豬隻禁運禁宰7日可望解禁？ 陳駿季：下周是關鍵時刻、周一公布疫調

APEC官方畫面曝光 台灣領袖代表親揭「與習近平0互動」原因

鄭麗文稱連署造假被訴司法追殺 綠：顛倒黑白

中央社／ 台北1日電

屏東地檢署偵結民進黨立委伍麗華罷免連署造假案，起訴國民黨立委許宇甄、盧縣一等9人，國民黨主席鄭麗文今天批評司法追殺。民進黨發言人吳崢回應說，睜眼說瞎話、顛倒黑白，有如她曾辯稱「普丁不是獨裁者」一般荒謬。

屏東地檢署偵辦偽造民進黨立委伍麗華罷免案提議人名冊案件，將國民黨立委盧縣一、許宇甄等9人提起公訴。國民黨主席鄭麗文今天在全代會，特地向大罷免期間身陷司法訴訟的黨工獻花致意，並批評司法追殺，所有遭受到不公不義的委屈，黨中央會作最大後盾討回來。

民進黨發言人吳崢下午表示，這並非單一事件，而是國民黨長期以來的結構性問題。今年上半年，基隆市民政處長張淵翔為了幫國民黨黨部主委衝罷免連署，違法入侵戶政系統盜取個資，最後遭判刑。如今屏東案再度曝光，凸顯藍營的政治文化根深蒂固、病入骨髓。

吳崢說，鄭麗文今天在全代會高喊要讓國民黨成為「獅群」、重建善與正義，卻在造假案指控是司法「追殺黨工」，企圖以攻擊司法轉移造假的事實，睜眼說瞎話、顛倒黑白，有如她曾辯稱「普丁不是獨裁者」一般荒謬。

吳崢強調，國民黨迄今仍未對連署造假與個資外洩事件向民眾道歉，且連黨中央幹部都牽涉其中，新舊任主席都無法置身事外。他呼籲，鄭麗文不要再讓政黨顏色與親中濾鏡蒙蔽雙眼，停止護短、停止自欺，若仍執迷不悟，只會讓國民黨繼續失信於民，為社會輿論所不容。

國民黨 司法 大罷免

延伸閱讀

鄭麗文稱新北市長國民黨會提名 黃國昌：民眾對聯合政府有高度共識

鄭麗文新人事 牛煦庭、江怡臻任發言人

接受法新社專訪 鄭麗文：台灣非提款機 美國期望遠超合理承受範圍

鄭麗文展現改革氣勢 他批同時間綠營卻派高薪實習生掌台肥

相關新聞

吳音寧接台肥董座 柳采葳開酸：實習生萬聖節Cosplay？

台肥昨晚公告，由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧擔任農業部指派法人董事代表，成為台肥新任董事長。台北市議員柳采葳表示...

批吳音寧掌台肥年薪1500萬「養肥貓」 王鴻薇：看不懂財報，有黨證就好

台肥公司昨晚公告，由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧擔任農業部指派法人董事代表，成為台肥新任董事長，現任董事長李孫榮...

提議柯文哲寫「我在獄中的364天」 陳珮琪：完成請賴清德寫序

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案在北所羈押近一年，柯妻陳佩琪今發臉書說，她提議柯文哲寫書「我在獄中的364天」比較吸引人，還...

吳音寧接台肥批評如影隨形 她抱不平：敢改革的人被既有體制排除

台肥昨晚公告，由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧擔任農業部指派法人董事代表，成為台肥新任董事長。民進黨台北市議員林亮...

防海底電纜遭斷通訊 賴清德喊話立院支持海纜7法修法

賴清德總統今天到高雄台船公司出席「台北艦」成軍，及「西拉雅號」命名及下水典禮，他致詞時特別向立法院喊話，希望能夠不分黨派...

失智症政策綱領2.0花509億 近3年詐欺案仍增3.79倍

「失智症防治照護政策綱領暨行動方案2.0」至114年度預算數509.27億元，115年度中央政府總預算案更編列長期照顧服...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。