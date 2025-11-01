防海底電纜遭斷通訊 賴清德喊話立院支持海纜7法修法
賴清德總統今天到高雄台船公司出席「台北艦」成軍，及「西拉雅號」命名及下水典禮，他致詞時特別向立法院喊話，希望能夠不分黨派顏色，共同支持「海纜7法」修法，避免台灣遭斷海纜、電力、自來水等民生必要設施，確保台灣在通訊、能源、民生及航運的穩定。
行政院9月18日通過「海纜7法」修正草案，包含電信管理法、電業法、天然氣事業法、自來水法、氣象法、商港法與船舶法等統稱為「海纜7法」，將破壞自來水及天然氣等管線的刑責比照破壞海底電纜辦理，嚴重者可加重處罰，並增訂沒入犯案船隻、強制船舶開啟自動辨識系統。
賴清德出席船艦典禮致詞時提到，政府正積極推動修正「海纜7法」，除了提升防禦威脅的能力，更要預防風險，強化國家數位以及民生運作的韌性，要讓海底電纜等關鍵基礎設施，能夠有更完整的保護體系，打造可防可控的海域安全網。
他因此向立法院喊話，希望能夠不分黨派，都能夠支持「海纜7法」的修法，共同為國家安全來努力，確保台灣在通訊、能源、民生以及航運的穩定運作。
他指出，面對「中共」持續不斷的灰色地帶侵擾，台灣不只要強化自身防衛，更要深化與理念相近國家的海事合作，透過海上救難與人道支援的交流，共同維護海上秩序以及區域和平穩定。
同時也將造船產業視作國家安全重要的一環，他強調，唯有健全造船體系，才能夠穩定造艦、提升國防實力，因此將請海巡署持續與國內造船廠密切合作，確保在合理利潤與長期發展中取得平衡，讓產業、國防、經濟形成良性循環，為台灣的安全奠定更堅實的基礎。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言