防海底電纜遭斷通訊 賴清德喊話立院支持海纜7法修法

怒轟粿粿慣性說謊！范姜彥豐再發聲明回擊 心碎喊毀了我們這個家

豬隻禁運禁宰7日可望解禁？ 陳駿季：下周是關鍵時刻、周一公布疫調

APEC官方畫面曝光 台灣領袖代表親揭「與習近平0互動」原因

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
賴清德總統出席海巡署嘉義級巡防艦「台北艦」成軍，及高緯度遠洋巡護船「西拉雅號」命名及下水典禮。記者巫鴻瑋／攝影
賴清德總統出席海巡署嘉義級巡防艦「台北艦」成軍，及高緯度遠洋巡護船「西拉雅號」命名及下水典禮。記者巫鴻瑋／攝影

賴清德總統今天到高雄台船公司出席「台北艦」成軍，及「西拉雅號」命名及下水典禮，他致詞時特別向立法院喊話，希望能夠不分黨派顏色，共同支持「海纜7法」修法，避免台灣遭斷海纜、電力、自來水等民生必要設施，確保台灣在通訊、能源、民生及航運的穩定。

行政院9月18日通過「海纜7法」修正草案，包含電信管理法、電業法、天然氣事業法、自來水法、氣象法、商港法與船舶法等統稱為「海纜7法」，將破壞自來水及天然氣等管線的刑責比照破壞海底電纜辦理，嚴重者可加重處罰，並增訂沒入犯案船隻、強制船舶開啟自動辨識系統。

賴清德出席船艦典禮致詞時提到，政府正積極推動修正「海纜7法」，除了提升防禦威脅的能力，更要預防風險，強化國家數位以及民生運作的韌性，要讓海底電纜等關鍵基礎設施，能夠有更完整的保護體系，打造可防可控的海域安全網。

他因此向立法院喊話，希望能夠不分黨派，都能夠支持「海纜7法」的修法，共同為國家安全來努力，確保台灣在通訊、能源、民生以及航運的穩定運作。

他指出，面對「中共」持續不斷的灰色地帶侵擾，台灣不只要強化自身防衛，更要深化與理念相近國家的海事合作，透過海上救難與人道支援的交流，共同維護海上秩序以及區域和平穩定。

同時也將造船產業視作國家安全重要的一環，他強調，唯有健全造船體系，才能夠穩定造艦、提升國防實力，因此將請海巡署持續與國內造船廠密切合作，確保在合理利潤與長期發展中取得平衡，讓產業、國防、經濟形成良性循環，為台灣的安全奠定更堅實的基礎。

