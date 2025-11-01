快訊

吳音寧接台肥董座 柳采葳開酸：實習生萬聖節Cosplay？

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧將任台肥董事長。聯合報系資料照片／記者簡慧珍攝影
台肥昨晚公告，由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧擔任農業部指派法人董事代表，成為台肥新任董事長。台北市議員柳采葳表示，這是萬聖節Cosplay？吳音寧接台肥董座，納稅錢繳學費，高薪實習生又加薪。

柳采葳表示，高薪實習生吳音寧的降落傘，這次降落到市值450億的台肥公司，年薪更從250萬直接翻倍加薪到了600萬，變成高級實習生Plus版，農業部說因為她的政績對北農有深遠影響，也有治理經驗，這應該不是在過萬聖節吧，賴清德真的要讓實習生Cosplay上市公司董座嗎？

她說，消息傳出後，農業部立刻細數吳音寧政績，深怕吳音寧北農高薪實習生的爭議再起，用心良苦，卻仍難以掩蓋這樁人事案滿滿的酬庸臭味，以及吳音寧完全不適任的事實。

柳采葳表示，既然農業部這麼大力讚揚吳音寧的政績，以及相信她的公司治理能力，但當年吳音寧治理下的北農，在20天內，春節後及元宵分別連休市3天，引發菜價暴落風波，影響全國價格。吳音寧不但悍然拒絕出席台北市議會報告，更不願意召開記者會說明。

柳采葳說，當時她還是市政記者，2周每天凌晨到北農報到守候聲稱睡在總經理室的吳音寧，守了10幾天，沒有一天看到人，每天等到的都是松山機場的第一班飛機，北農旁就是機場跑道，12天後吳音寧終於現身了，她卻說這12天她都坐鎮北農。難道真的是萬聖節嗎？

柳采葳認為，過去1年多排除民進黨派系共治，獨斷專制的賴清德或許開始意識到需要藉由派系合作鞏固自己的連任之路，避免重演自己挑戰蔡英文的爛戲碼出現，開始動官股公司的腦筋，回到過去蔡英文用國營事業酬庸不同派系的路線。

她說，為了讓小英女孩空降，甚至撤換掉有環工研究所博士學位、嘉南藥理大學校長的李孫榮，恐怕會弄巧成拙，讓連農業縣立委都選不上的吳音寧受到外界更多檢視，引發更多爭議，甚至影響台肥的公司治理。這樣人事安排，從一開始就被看衰，糟糕的酬庸，恐怕會對吳音寧、台肥公司來說會是雙輸的局面。

吳音寧 北農 柳采葳 台肥

