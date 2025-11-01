失智症政策綱領2.0花509億 近3年詐欺案仍增3.79倍

「失智症防治照護政策綱領暨行動方案2.0」至114年度預算數509.27億元，115年度中央政府總預算案更編列長期照顧服務經費、非營業特種基金共1153億元。但近年高齡者詐欺與交通事故案件仍攀升，近3年詐欺案件增3.79倍、交通死傷增幅達23.83%。立院預算中心認為，政府當前政策保護力道仍有待強化。

立院預算中心表示，該行動方案迄114年度預算數計509.27億元。涵蓋失智友善金融、交通安全宣導，及防詐協尋等多面向，但數據顯示高齡者受詐騙與交通事故發生數仍持續攀升，且失智者被詐騙或高齡駕駛肇事等案例頻傳，反映政府當前政策保護力道仍有待強化。另115年度中央政府總預算案編列長期照顧服務經費33億元，加計非營業特種基金編列1120億元，共1153億元，其中「失智症防治照護政策綱領暨行動方案2.0 Plus」預算，尚待行政院主計總處核定。

立院預算中心指出，金管會等3機關近年推動失智高齡者金融保障、交通安全及防詐協尋措施，但近年國內詐欺案件呈倍數成長，警政署提供110至114年度1至6月止詐欺案件數據顯示，詐欺案件發生數自110年度2萬4724件增加至113年度11萬8535件，增加3.79倍，同期間被害人數則自4萬4674人大幅攀升至13萬63人，增加1.91倍。顯示詐欺手法隨著資通訊技術的演進而迅速翻新，受害族群遍及各年齡層。

另110至114年度1至6月止詐欺案件被害人年齡分析，60歲至69歲與70歲以上等兩類高齡者的被害人數，112年度分別較110年度增加約42.88%及43.62%，增幅均高於整體平均34.49%，顯示高齡者受害情形升高。立院預算中心指出，盡管兩類高齡者113年度被害人數緩降，但114年度截至6月底止再攀升至8263人及4234人，反映詐騙集團傾向鎖定資訊素養相對薄弱的高齡者「定向詐騙」。

除詐欺犯罪外，高齡者在交通事故中死傷情形也呈現持續惡化趨勢。交通部提供110至114年度1至5月止，全國65歲以上高齡者交通案件事故統計資料，死傷人數自110年度6萬1383人增至113年度7萬6009人，3年間增幅達23.83%，且114年1至5月止已達3萬多人，如按趨勢推估全年恐創新高紀錄。

立院預算中心指出，雖高齡者交通事故中死亡人數占比概略為下降，但受傷人數占比卻逐年上升，尤其112至113年度間高齡者受傷人數增加3005人，無論是詐欺案件受害或交通事故死傷，高齡族群皆顯現出「高度暴露於風險環境中、而缺乏足夠自我保護能力」弱勢處境，政府應強化高齡長者防詐措施與交通安全措施，持續精進防詐策略與跨部會協作，以降低風險。

商品推薦