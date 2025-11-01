聽新聞
吳音寧接台肥董座！黃國昌批「赤裸裸的酬庸」 要賴清德出來說清楚
台肥公司昨晚公告，由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧擔任農業部指派法人董事代表，成為台肥新任董事長。民眾黨主席黃國昌表示，這就是赤裸裸的酬庸，完全不顧社會觀感，浪費納稅人的錢，呼籲賴清德總統要出來說清楚講明白。
黃國昌今受訪表示，這擺明就是赤裸裸的酬庸，民進黨把納稅人的錢，由農業部成立的公司，當作自己的黨庫，就是典型的拿國庫通黨庫，酬庸自己民進黨的人，只要是清楚了解民進黨派系的人，就知道新潮流才是現在台灣的深層政府，吃香喝辣，完全不顧社會觀感浪費納稅人的錢，全國人民、看了都會相當憤怒。
黃國昌說，他要問賴清德總統，這就是政府的用人唯才嗎？還是只有新潮流是人才？還是不管是不是人才，這600萬反正花的不是民進黨的錢，愛給誰就給錢，賴總統要出來說清楚講明白。
