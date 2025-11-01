批吳音寧掌台肥年薪1500萬「養肥貓」 王鴻薇：看不懂財報，有黨證就好
台肥公司昨晚公告，由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧擔任農業部指派法人董事代表，成為台肥新任董事長，現任董事長李孫榮將卸下職務。國民黨立委王鴻薇說，吳音寧過去在北農總經理任內，被議員質詢時，從蔬果進貨量到財務報表一問三不知，看不懂財報沒問題，有黨證就好，台肥董事長年所得約1500萬，不折不扣養肥貓。
王鴻薇說，台肥董座一職由環工博士李孫榮改派為「小英女孩」吳音寧擔任。不僅再度出現政治領導專業、外行領導內行的狀況，更詫異「高薪實習生」吳音寧，在經歷北農總經理、行政院中辦副執行長後，竟然持續高升台肥董事長的位置。賴清德政府為了派系平衡兼2026地方選舉而岔費苦心，將泛公營事業做為籌碼換取政黨利益。
王鴻薇表示，原任台肥董事長李孫榮雖然被認為是「信賴」學者、「台南幫」要角，但至少是環工博士台糖獨董，更沒有任期屆滿（任期至2027年6月25日）、自動請辭或有重大缺失等狀況；相較之下，吳音寧過去在北農總經理任內，甚至在被議員質詢時，從蔬果進貨量到財務報表一問三不知。
王鴻薇指，挑戰立委選舉失利的吳音寧，在2024年賴清德政府上任後，轉任行政院中辦副執行長。而在行政院中辦副執行長任內，唯一令人有印象的「政績」，就是立法院審查今年預算時，造謠公務員沒油錢到各地農水路會勘、沒有電話費聯繫機關。看起來吳音寧財務報表不只還沒學好，連讀預算書都還在學習當中。
王鴻薇說，看不懂財報沒問題，有黨證就好，台肥董事長年所得約1500萬，真的是不折不扣的養肥貓。
