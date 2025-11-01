影／萬聖節扮「被抓走」 黃國昌：快擊倒綠色怪物救我

快訊

攝影中心／ 記者胡經周／新北即時報導
民眾黨今天舉辦的搞怪萬聖節活動，黨主席黃國昌（中）裝扮登場，並表示他扮成「被綠色的怪物給抓走」。記者胡經周／攝影
民眾黨今天舉辦的搞怪萬聖節活動，黨主席黃國昌（中）裝扮登場，並表示他扮成「被綠色的怪物給抓走」。記者胡經周／攝影

民眾黨今天舉辦的搞怪萬聖節活動，黨主席黃國昌也裝扮登場。

黃國昌表示，「我的裝扮，我相信大家看了就知道，我是一個又溫暖又可愛，又無辜的人，現在正要被綠色的怪物，綠色的外星人給抓走」。要大家一起拯救他，一起把綠色的怪物、綠色的外星人擊倒。

民眾黨今天舉辦的搞怪萬聖節活動，黨主席黃國昌（左一）裝扮登場。要大家一起把綠色的怪物、綠色的外星人擊倒。記者胡經周／攝影
民眾黨今天舉辦的搞怪萬聖節活動，黨主席黃國昌（左一）裝扮登場。要大家一起把綠色的怪物、綠色的外星人擊倒。記者胡經周／攝影

